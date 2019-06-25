Вышел Raspberry Pi 4. Стоит $35

Организация Raspberry Pi Foundation выпустила четвертое поколение своего миниатюрного ПК. Новый Raspberry Pi 4 сохранил габариты предшественника и стартовую цену от $35. Но устройство стало производительнее, пишут AIN.UA .

Характеристики

Четырехъядерный процессор Broadcom с частотой 1,5 ГГц.

Видеоускоритель VideoCore VI с частотой 500 МГц.

До 4 ГБ оперативной памяти.

Порты: два Micro HDMI, два USB 3, два USB 2, мини-джек, гигабитный Ethernet-разъем.

3, два 2, мини-джек, гигабитный Ethernet-разъем. Питание по USB-C.

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 802.11ac

Разъем для microSD-карт со скоростью передачи данных до 50 Мб/с.

Цена зависит от количества оперативки: 1 ГБ за $35, 2 ГБ за $45 и 4 ГБ за $55.

Также создатели предлагают купить полный набор: помимо максимального Raspberry Pi 4, в него входит корпус, зарядное устройство, мышка и клавиатура, два HDMI-кабеля, руководство для начинающих и SD-карта на 16 ГБ. Стоимость — $120.

Что может компьютер

Создатели рекомендуют использовать Pi с операционкой Debian, одним из дистрибутивов Linux.

Как отметило в обзоре издание Tom’s Hardware, миниатюрный ПК хорошо показывает себя в ежедневных задачах — даже если работать с 4К-монитором. Так, Pi 4 нормально справляется редактированием документов в Libre Office и Google Docs, браузингом (до 15 вкладок), редактирование изображение в GIMP.

Ахиллесовой пятой устройства назвали проигрывание видео. Если развернуть на весь экран Full-HD ролик, он будет воспроизводиться с задержаками. Не помогает даже снижение качества до 480p. Зато смотреть видео в оффлайне можно без проблем.

Tom’s Hardware присудили устройству 4,5 балла из 5 возможных и назвали его большим шагом вперед. Помимо бытовых задач, у него есть потенциал с сфере веб-хостинга и машинного обучения.