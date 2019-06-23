ASUS Prime A320I-K: плата формата Mini-ITX для процессоров AMD

ASUS Prime A320I-K: плата формата Mini-ITX для процессоров AMD

Компания ASUS, по сообщениям сетевых источников, подготовила к выпуску материнскую плату Prime A320I-K: на основе новинки можно сформировать компактный компьютер или домашний мультимедийный центр.

Изделие выполнено в форм-факторе Mini-ITX: габариты составляют 170 ? 170 мм. Применён набор логики AMD A320; допускается установка процессоров AMD в исполнении AM4.

Для модулей оперативной памяти DDR4 DIMM есть два слота. Накопители могут быть подключены к четырём стандартным портам Serial ATA 3.0. Кроме того, имеется коннектор М.2 для твердотельного модуля.

Плата располагает одним разъёмом PCI Express 3.0 x16, в который можно установить дискретный графический ускоритель. Другие слоты расширения не предусмотрены.

ASUS Prime A320I-K: плата формата Mini-ITX для процессоров AMD

В арсенале новинки — гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H и многоканальный звуковой кодек Realtek ALC887. На интерфейсную панель выведены разъёмы HDMI и DisplayPort для подключения мониторов, гнездо PS/2 для клавиатуры/мыши, четыре порта USB 3.1 и два порта USB 2.0, гнездо для сетевого кабеля и набор аудиогнёзд.

Информации об ориентировочной цене платы ASUS Prime A320I-K на данный момент нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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