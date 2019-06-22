Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance: башенный CPU-кулер с подсветкой

Компания Scythe анонсировала кулер башенного типа Mugen 5 TUF Gaming Alliance, предназначенный для использования с процессорами Intel и AMD.

В состав решения входит радиатор, который пронизывают шесть медных никелированных тепловых трубок. Нужно отметить, что непосредственный контакт этих трубок с крышкой процессора не предусмотрен.

Радиатор обдувается 120-миллиметровым вентилятором Kaze Flex 120 RGB. Его скорость вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 300 до 1200 оборотов в минуту. Уровень шума варьируется от 4 до 24,9 дБА, поток воздуха достигает 87 кубических метров в час.

В верхней части охладителя красуется эмблема TUF Gaming Alliance. Крышка радиатора и вентилятор снабжены многоцветной RGB-подсветкой: она позволит придать игровой системе эффектный облик.

Кулер совместим с процессорами AMD в исполнении AM2(+), AM3(+), FM1, FM2(+) и AM4, а также с чипами Intel в исполнении LGA775, LGA115x, LGA1366, LGA 2011(v3) и LGA 2066.

Приобрести охладитель Scythe Mugen 5 TUF Gaming Alliance можно по ориентировочной цене 50 евро.



