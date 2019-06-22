Ryzen 7 3800X сравнили с Core i9-9900K в тесте Geekbench 4

Полноценные независимые обзоры и тесты процессоров Ryzen 3000 будут опубликованы, скорее всего, лишь 7 июля, то есть в тот же день, когда новинки поступят в продажу. А пока что в Сети появляется всё больше результатов отдельных синтетических тестов различных представителей семейства процессоров AMD на архитектуре Zen 2. На этот раз в базе данных Geekbench 4 обнаружились результаты тестирования процессора Ryzen 7 3800X.

Ресурс Tom’s Hardware решил сравнить результаты новинки AMD с результатами Core i9-9900K. Оба этих процессора обладают восемью ядрами и шестнадцатью потоками, так что с этой позиции их можно считать прямыми конкурентами. Ryzen 7 3800X обладает базовой частотой в 3,8 ГГц, а частота в режиме Turbo может достигать 4,5 ГГц. В свою очередь процессор Intel может похвастаться частотами 3,6/5,0 ГГц. По частотам чип Intel выигрывает, однако этого не всегда достаточно для обеспечения более высокой производительности.

Перед тем, как переходить к анализу результатов тестов Ryzen 7 3800X, хотелось бы отметить, что, как и всегда в случае с подобными утечками, их стоит воспринимать с некоторой долей скептицизма. Мы не знаем, был ли это инженерный или финальный образец процессора AMD, и в каких условиях он вообще тестировался. Важно также будет отметить, что в данном случае Ryzen 7 3800X тестировался с памятью DDR4-2133, хотя он «из коробки» поддерживает память DDR4-3200. Для более точного сравнения в базе Geekbench 4 были найдены результаты тестирования Core i9-9900K также с памятью DDR4-2133.

Итак, по производительности одного ядра AMD фактически догнала Intel . В Geekbench 4 разница между процессорами составила всего около 1 % в пользу чипа Intel , который, напомним, обладает куда более высокой тактовой частотой. Что касается многопоточной производительности, то здесь процессор Ryzen 7 3800X оказался впереди. Разница между конкурентами составила почти 25 %.

Тут, правда, стоит отметить, что на результаты тестов в Geekbench довольно сильно влияет частота памяти. Например, Core i7-9900K, дополненный памятью DDR4-2666, уже догонит Ryzen 7 3800X с более медленной памятью и значительно опередит его в однопоточном тесте. Но в равных условиях победа остаётся за процессором AMD.



