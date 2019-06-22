Свежие данные о сроках выхода обновлённых видеокарт NVIDIA GeForce RTX «Super»

Свежие данные о сроках выхода обновлённых видеокарт NVIDIA GeForce RTX «Super»

По данным некоторых источников, первая фаза анонса обновлённых видеокарт NVIDIA с архитектурой Turing должна была состояться уже сегодня, но день подходит к концу, а ничего подобного не происходит. В этой ситуации информационный ресурс WCCFTech взял на себя смелость сообщить о новых этапах вывода на рынок так называемого семейства Turing Refresh, которое должно противостоять дебютирующим седьмого июля видеокартам AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700.

Итак, предварительный этап анонса, который подразумевает раскрытие некоторой части информации о новинках NVIDIA, намечен на второе июля, и в этот день должны быть представлены все три видеокарты новой серии: GeForce RTX 2080 Super, GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2060 Super.

Начала продаж придётся ждать до девятого июля, если верить первоисточнику. При этом, первыми на полки магазинов попадут две младшие видеокарты серии: GeForce RTX 2070 Super и GeForce RTX 2060 Super. Старшее графическое решение по имени GeForce RTX 2080 Super задержится по пути в магазины до 23 июля, если опубликованная ресурсом WCCFTech информация верна. Перечислим известные характеристики и цены «июльских дебютантов» NVIDIA:

  • GeForce RTX 2080 Super ($799): 3072 ядра CUDA, графический процессор TU104-450 и 8 Гбайт памяти GDDR6 с частотой 16 ГГц;
  • GeForce RTX 2070 Super ($599): 2560 ядер CUDA, графический процессор TU104-410 и 8 Гбайт памяти GDDR6 с частотой 14 ГГц;
  • GeForce RTX 2060 Super ($429): 2176 ядер CUDA, графический процессор TU106-410 и 8 Гбайт памяти GDDR6 с частотой 14 ГГц.

Опубликованный график анонса новых видеокарт подвержен изменению, многое будет зависеть от действий главного конкурента, который седьмого июля раскроет полную информацию о быстродействии представителей архитектуры RDNA (Navi). Как утверждает первоисточник, партнёры NVIDIA заинтересованы в скорейшей реализации запасов видеокарт семейства Turing «первой волны», поэтому они сейчас будут распродаваться с заметными скидками.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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