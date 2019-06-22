Intel готовит снижение цен на настольные процессоры

Компания Intel собирается внести серьёзные коррективы в свою ценовую политику на рынке настольных процессоров. Как сообщает сайт Digitimes со ссылкой на источники среди производителей материнских плат, микропроцессорный гигант намерен снизить цены на десктопные процессоры восьмого и девятого поколений на 10–15 %. Утверждается, что компания уже уведомила об этом всех своих ключевых партнёров, и снижение цен состоится в ближайшее время. Это означает, что популярные процессоры Intel , такие как Core i9-9900K, Core i7-9700K или Core i5-9600K, могут подешеветь на сумму от $25 до $75.

Впрочем, убедительных подтверждений этой информации пока нет, и она может оказаться верной лишь отчасти. Тем не менее, предпосылки для снижения цен действительно существуют: через две недели начнутся продажи процессоров AMD Ryzen третьего поколения, стоимость которых подобрана таким образом, чтобы в глазах покупателей они выглядели заметно более привлекательными вариантами в сравнении с конкурирующими предложениями Intel .

Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов. Цены на процессоры Intel не снижались практически никогда, даже напротив, флагманские процессоры понемногу прибавляли в стоимости от поколения к поколению.

Сейчас же, похоже, ситуация складывается таким образом, что Intel попросту нечего предложить в ответ на появление модельного ряда Ryzen 3000, в котором восьмиядерные процессоры будут предлагаться по цене $330–$400, а за $500 можно будет купить процессор с 12 ядрами. К тому же имеющиеся сведения о производительности новинок AMD говорят и о том, что в них будут устранены основные изъяны предшественников в виде недостатка однопоточной производительности и посредственного быстродействия в играх. Плюс к тому Ryzen 3000 будут иметь и некоторые другие преимущества, такие как невысокое тепловыделение и поддержку шины PCI Express 4.0.

В этих условиях Intel не остаётся ничего иного, как попытаться поднять привлекательность своих актуальных процессоров Core девятого поколения путём снижения цен. Дело в том, что следующее поколение настольных CPU компания Intel сможет выпустить не ранее конца этого года. Тогда в арсенале компании должен будет появиться дизайн Comet Lake, в рамках которого перспективные процессоры смогут обрести до 10 вычислительных ядер. Но до тех пор честь Intel на настольном процессорном рынке должны отстаивать Coffee Lake Refresh, которые имеют в своём распоряжении не более восьми ядер и уже упёрлись в «потолок».

Стоит напомнить, что на возможность развёртывания ценовой войны с AMD представители Intel косвенно намекали во время прошедшей в начале мая встречи с инвесторами. Тогда, например, было объявлено о значительном снижении прогнозов по доходам и валовой прибыли в связи с увеличением «конкурентного давления». Как указывал тогда руководитель компании Роберт Свон (Bob Swan): «Мы чётко видим более конкурентную среду, поэтому, при прочих равных условиях, наращивать доходы будет становиться всё сложнее […] в связи с ростом конкурентного давления, переходом от 14 нм к 10 нм и ускорением темпа ввода в строй 7-нм техпроцесса».

Впрочем, если Intel действительно снизит цены на свои актуальные процессоры, это всё равно станет беспрецедентным случаем, прямо указывающим на серьёзные успехи AMD на процессорном рынке. Настолько серьёзные, что в ответ компания Intel , удерживающая по результатам первого квартала 82,9 % рынка, вынуждена пойти на радикальные ответные меры.



