Intel готовит снижение цен на настольные процессоры

Intel готовит снижение цен на настольные процессоры

Компания Intel собирается внести серьёзные коррективы в свою ценовую политику на рынке настольных процессоров. Как сообщает сайт Digitimes со ссылкой на источники среди производителей материнских плат, микропроцессорный гигант намерен снизить цены на десктопные процессоры восьмого и девятого поколений на 10–15 %. Утверждается, что компания уже уведомила об этом всех своих ключевых партнёров, и снижение цен состоится в ближайшее время. Это означает, что популярные процессоры Intel, такие как Core i9-9900K, Core i7-9700K или Core i5-9600K, могут подешеветь на сумму от $25 до $75.

Впрочем, убедительных подтверждений этой информации пока нет, и она может оказаться верной лишь отчасти. Тем не менее, предпосылки для снижения цен действительно существуют: через две недели начнутся продажи процессоров AMD Ryzen третьего поколения, стоимость которых подобрана таким образом, чтобы в глазах покупателей они выглядели заметно более привлекательными вариантами в сравнении с конкурирующими предложениями Intel.

Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов. Цены на процессоры Intel не снижались практически никогда, даже напротив, флагманские процессоры понемногу прибавляли в стоимости от поколения к поколению.

Сейчас же, похоже, ситуация складывается таким образом, что Intel попросту нечего предложить в ответ на появление модельного ряда Ryzen 3000, в котором восьмиядерные процессоры будут предлагаться по цене $330–$400, а за $500 можно будет купить процессор с 12 ядрами. К тому же имеющиеся сведения о производительности новинок AMD говорят и о том, что в них будут устранены основные изъяны предшественников в виде недостатка однопоточной производительности и посредственного быстродействия в играх. Плюс к тому Ryzen 3000 будут иметь и некоторые другие преимущества, такие как невысокое тепловыделение и поддержку шины PCI Express 4.0.

Intel готовит снижение цен на настольные процессоры

В этих условиях Intel не остаётся ничего иного, как попытаться поднять привлекательность своих актуальных процессоров Core девятого поколения путём снижения цен. Дело в том, что следующее поколение настольных CPU компания Intel сможет выпустить не ранее конца этого года. Тогда в арсенале компании должен будет появиться дизайн Comet Lake, в рамках которого перспективные процессоры смогут обрести до 10 вычислительных ядер. Но до тех пор честь Intel на настольном процессорном рынке должны отстаивать Coffee Lake Refresh, которые имеют в своём распоряжении не более восьми ядер и уже упёрлись в «потолок».

Стоит напомнить, что на возможность развёртывания ценовой войны с AMD представители Intel косвенно намекали во время прошедшей в начале мая встречи с инвесторами. Тогда, например, было объявлено о значительном снижении прогнозов по доходам и валовой прибыли в связи с увеличением «конкурентного давления». Как указывал тогда руководитель компании Роберт Свон (Bob Swan): «Мы чётко видим более конкурентную среду, поэтому, при прочих равных условиях, наращивать доходы будет становиться всё сложнее […] в связи с ростом конкурентного давления, переходом от 14 нм к 10 нм и ускорением темпа ввода в строй 7-нм техпроцесса».

Intel готовит снижение цен на настольные процессоры

Впрочем, если Intel действительно снизит цены на свои актуальные процессоры, это всё равно станет беспрецедентным случаем, прямо указывающим на серьёзные успехи AMD на процессорном рынке. Настолько серьёзные, что в ответ компания Intel, удерживающая по результатам первого квартала 82,9 % рынка, вынуждена пойти на радикальные ответные меры.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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