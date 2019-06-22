One Mix 1S Yoga: ультракомпактный ноутбук с поддержкой перьевого управления
В прошлом месяце стало известно о начале приёма предварительных заказов на покупку мини-ноутбука One Mix 3 Yoga. Теперь же сообщается о том, что разработчики готовят к запуску ещё одно устройство этого форм-фактора. Речь идёт об ультракомпактном ноутбуке One Mix 1S Yoga, который станет самым доступным представителем линейки устройств One Mix.
Разработчики оснастили новинку 7-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения 1920 ? 1200 пикселей (соответствует формату Full HD). Устройство оснащено клавиатурой с подсветкой, но для взаимодействия с ним можно использовать сенсорный дисплей, а также специальное перо, распознающее 2048 уровней силы нажатия.
Согласно имеющимся данным, дизайн ноутбука будет таким же, как у One Mix 2S Yoga. Это означает, что гаджет получит алюминиевый корпус, интерфейсы для подключения внешних устройств будут расположены на одной стороне корпуса, а сканер отпечатков пальцев разместится рядом с клавишей «пробел».
Производительность устройства обеспечивается процессором Intel Celeron 2965Y, а также 8 Гбайт оперативной памяти и SSD-накопителем ёмкостью 256 Гбайт. За автономную работу отвечает аккумуляторная батарея на 6500 мА·ч. Конфигурацию дополнят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. При толщине корпуса в 18 мм ноутбук весит всего 0,5 кг.
Что касается стоимости мини-ноутбука One Mix 1S Yoga, то она ещё не была объявлена. Вероятно, розничная цена гаджета, а также точная дата начала продаж станут известны в ближайшее время.
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