Монитор LG 34WL850-W имеет соотношение сторон 21:9

Монитор LG 34WL850-W имеет соотношение сторон 21:9

Компания LG выпустила широкоформатный монитор 34WL850-W Nano IPS, который может похвастаться наличием качественной матрицы и поддержки HDR 10.

Панель имеет размер 34 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 3440 ? 1440 пикселей (формат WQHD), соотношение сторон — 21:9. Заявлен 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Монитор обладает максимальной яркостью в 400 кд/м2. Контрастность составляет 1000:1, время отклика — 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Частота обновления — 60 Гц.

Монитор LG 34WL850-W имеет соотношение сторон 21:9

Новинка располагает портом Thunderbolt 3 на основе коннектора USB Type-C, обеспечивающим пропускную способность до 40 Гбит/с. Есть два разъёма HDMI, интерфейс DisplayPort, концентратор USB 3.0 и стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъём.

Реализована технология AMD FreeSync. Система Black Stabilizer обеспечивает более чёткий контраст, позволяя разглядеть самые тёмные детали изображения.

Монитор LG 34WL850-W имеет соотношение сторон 21:9

Монитор оборудован качественной аудиосистемой Maxx Audio с двумя 7-ваттными динамиками. Избавиться от мерцания помогают средства Flicker Safe. Упомянуты функции Picture-In-Picture (PIP) и Picture-By-Picture (PBP).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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