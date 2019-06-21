Новостей.COM ⇒ Hard

Монитор LG 34WL850-W имеет соотношение сторон 21:9 Компания LG выпустила широкоформатный монитор 34WL850-W Nano IPS, который может похвастаться наличием качественной матрицы и поддержки HDR 10. Панель имеет размер 34 дюйма по диагонали. Разрешение составляет 3440 ? 1440 пикселей (формат WQHD), соотношение сторон — 21:9. Заявлен 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Монитор обладает максимальной яркостью в 400 кд/м2. Контрастность составляет 1000:1, время отклика — 5 мс. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Частота обновления — 60 Гц. Новинка располагает портом Thunderbolt 3 на основе коннектора USB Type-C, обеспечивающим пропускную способность до 40 Гбит/с. Есть два разъёма HDMI, интерфейс DisplayPort, концентратор USB 3.0 и стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъём. Реализована технология AMD FreeSync. Система Black Stabilizer обеспечивает более чёткий контраст, позволяя разглядеть самые тёмные детали изображения. Монитор оборудован качественной аудиосистемой Maxx Audio с двумя 7-ваттными динамиками. Избавиться от мерцания помогают средства Flicker Safe. Упомянуты функции Picture-In-Picture (PIP) и Picture-By-Picture (PBP).

Олег Писарев, Supreme2.Ru

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.