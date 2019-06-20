SilentiumPC Stella HP: вентиляторы охлаждения диаметром 120/140 мм с подсветкой

Компания SilentiumPC анонсировала вентиляторы охлаждения серии Stella HP: в семейство вошли модели RGB 120 PWM и RGB 140 PWM, а также ARGB 120 PWM и ARGB 140 PWM.

Все новинки располагают многоцветной подсветкой на основе девяти светодиодов. При этом версии ARGB совместимы с такими технологиями подсветки, как ASRock RGB Polychrome Sync, ASUS Aura Sync, Biostar VIVID LED, EVGA RGB, GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light.

Вентиляторы Stella HP RGB 120 PWM и Stella HP ARGB 120 PWM имеют диаметр 120 мм. Скорость вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 800 до 2300 оборотов в минуту. Габариты составляют 120 ? 120 ? 25 мм.

Модели Stella HP RGB 140 PWM и Stella HP ARGB 140 PWM, в свою очередь, относятся к 140-миллиметровым изделиям. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 800 до 1800 оборотов в минуту. Размеры — 140 ? 140 ? 25 мм.

Все новинки выполнены на основе гидравлического подшипника. Заявленный срок службы достигает 50 000 часов. Рамка получила чёрное цветовое исполнение, девятилопастная крыльчатка — белое.

Информации об ориентировочной цене новинок пока нет.



