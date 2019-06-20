Корпус Cooler Master Silencio S600 позволяет создать тихий ПК
Компания Cooler Master представила компьютерный корпус Silencio S600 формата Mid Tower, выполненный в минималистском стиле.
Новинка позволяет сформировать систему с низким уровнем шума, что достигается за счёт применения шумопоглощающего материала. Боковая стенка из закалённого стекла позволяет видеть внутреннее убранство. Кроме того, будет доступна версия с «глухой» боковой панелью.
Допускается применение материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. В корпусе есть семь посадочных мест для карт расширения; длина дискретных графических ускорителей может достигать 398 мм.
В системе могут быть задействованы до четырёх накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и до пяти устройств в форм-факторе 2,5 дюйма. Предусмотрена возможность установки одного 5,25-дюймового устройства.
Габариты корпуса составляют 478 ? 209 ? 470,5 мм. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0, один 3,5-миллиметровый аудиоразъём и слот для флеш-карты SD.
Во фронтальной и тыльной частях изначально установлено по одному 120-миллиметровому вентилятору со скоростью вращения от 800 до 1400 оборотов в минуту. Возможно применение жидкостного охлаждения с радиаторами формата до 280 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 167 мм.
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