Корпус Cooler Master Silencio S600 позволяет создать тихий ПК

Компания Cooler Master представила компьютерный корпус Silencio S600 формата Mid Tower, выполненный в минималистском стиле.

Новинка позволяет сформировать систему с низким уровнем шума, что достигается за счёт применения шумопоглощающего материала. Боковая стенка из закалённого стекла позволяет видеть внутреннее убранство. Кроме того, будет доступна версия с «глухой» боковой панелью.

Допускается применение материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX и ATX. В корпусе есть семь посадочных мест для карт расширения; длина дискретных графических ускорителей может достигать 398 мм.

В системе могут быть задействованы до четырёх накопителей в форм-факторе 3,5 дюйма и до пяти устройств в форм-факторе 2,5 дюйма. Предусмотрена возможность установки одного 5,25-дюймового устройства.

Габариты корпуса составляют 478 ? 209 ? 470,5 мм. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0, один 3,5-миллиметровый аудиоразъём и слот для флеш-карты SD.

Во фронтальной и тыльной частях изначально установлено по одному 120-миллиметровому вентилятору со скоростью вращения от 800 до 1400 оборотов в минуту. Возможно применение жидкостного охлаждения с радиаторами формата до 280 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 167 мм.



