Aorus CV27Q: изогнутый игровой монитор с частотой обновления 165 Гц
Компания GIGABYTE представила под брендом Aorus монитор CV27Q, предназначенный для использования в составе игровых настольных систем.
Новинка имеет вогнутую форму. Размер составляет 27 дюймов по диагонали, разрешение — 2560 ? 1440 пикселей (формат QHD). Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.
Для панели заявлен 90-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Яркость составляет 400 кд/м2, контрастность — 3000:1. Динамическая контрастность — 12 000 000:1.
Монитор обладает временем отклика в 1 мс и частотой обновления 165 Гц. Реализована технология AMD FreeSync 2 HDR, повышающая качество игрового процесса. Система Black Equalizer отвечает за улучшение видимости тёмных участков изображения.
Для подключения источников сигнала предусмотрены цифровые интерфейсы HDMI 2.0 (?2) и Display port 1.2. Кроме того, имеется концентратор USB 3.0.
Подставка позволяет регулировать углы наклона и поворота дисплея. Кроме того, можно изменять высоту экрана по отношению к поверхности стола в диапазоне 130 мм.
Информации об ориентировочной цене модели Aorus CV27Q на данный момент, к сожалению, нет.
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17.06.2019 05:10