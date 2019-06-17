Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК

Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК

На сайте Cooler Master появилась страница с подробным описанием корпуса Cosmos C700P Black Edition, первая информация о котором была раскрыта в рамках недавней выставки Computex 2019.

Новинка, относящаяся к решениям Full Tower, полностью выполнена в чёрном цвете. Одна из боковых стенок изготовлена из незначительно затемнённого закалённого стекла; материал каркаса — сталь. Габариты составляют 639 ? 306 ? 651 мм, вес — внушительные 22,2 килограмма.

Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК

Корпус предназначен для формирования игровых настольных систем топового уровня. Возможно применение материнских плат типоразмера E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Предусмотрены восемь посадочных мест для карт расширения.

Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК

Система может быть оборудована одним 5,25-дюймовым устройством, четырьмя накопителями типоразмера 3,5/2,5 дюйма и ещё четырьмя 2,5-дюймовыми накопителями. При необходимости конфигурацию можно изменить под установку двенадцати 3,5-дюймовых устройств.

Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК

Доступны два различных варианта исполнения тыльной панели — типовой и альтернативный: второй подходит для нестандартных исполнений. Во фронтальной части расположены четыре порта USB 3.0, один порт USB 3.1 Gen 2 Type-C, гнёзда для наушников и микрофона.

Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК

Длина дискретных графических ускорителей может достигать 490 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера — 198 мм.

Разумеется, обеспечиваются гибкие возможности по развёртыванию воздушной или жидкостной системы охлаждения. В первом случае можно установить до девяти вентиляторов диаметром 120/140 мм. Во втором случае допускается монтаж радиаторов формата от 120 до 420 мм.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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