Накопители Apacer AS2280P2 Pro M.2 PCIe SSD меняют цвет при нагреве

Накопители Apacer AS2280P2 Pro M.2 PCIe SSD меняют цвет при нагреве

Компания Apacer анонсировала твердотельные (SSD) накопители AS2280P2 Pro с кодовым именем Panther, рассчитанные на использование в компьютерах игрового класса.

Решения выполнены в формате M.2 2280: габариты составляют 22 ? 80 мм. Применены микрочипы флеш-памяти 3D TLC NAND — технология предусматривает хранение трёх бит информации в одной ячейке.

Новинки относятся к изделиям PCIe (NVMe 1.2). Задействован интерфейс PCI Express 3.0 x2. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 1580 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 950 Мбайт/с. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) при произвольной записи — до 92 160.

Накопители Apacer AS2280P2 Pro M.2 PCIe SSD меняют цвет при нагреве

Особенность накопителей — радиатор охлаждения Battle Armor со стилизованным изображением пантеры. Эта эмблема меняет цвет в зависимости от текущей температуры SSD.

В семейство Apacer AS2280P2 Pro вошли три модели — вместимостью 120 Гбайт, 240 Гбайт и 480 Гбайт. Сведений об их ориентировочной цене пока, к сожалению, нет.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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