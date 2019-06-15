Моноблочный ПК Shuttle P900U довольствуется пассивным охлаждением

Компания Shuttle анонсировала настольный компьютер класса «всё в одном» P900U, оснащённый 19,5-дюймовым дисплеем с поддержкой сенсорного управления.

Применена панель с разрешением 1600 ? 900 пикселей. Реализована мультитач-технология с возможностью распознавания до десяти одновременных прикосновений.

Покупатели смогут выбирать между версиями, оборудованными процессором Intel Celeron 3865U, Core i3-7100U и Core i5-7200U. Объём оперативной памяти варьируется от 4 до 16 Гбайт.

Моноблок может быть оборудован твердотельным модулем М.2 вместимостью до 256 Гбайт, а также 2,5-дюймовым накопителем — жёстким диском ёмкостью до 1 Тбайт или твердотельным решением на 512 Гбайт.

Важно отметить, что новинка довольствуется пассивным охлаждением, а поэтому не производит никакого шума при работе. Габариты составляют 488 ? 321 ? 44 мм, вес — 2,47 килограмма.

В арсенале компьютера — сетевой контроллер Gigabit Ethernet, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi IEEE 802.11ac/a/b/g/n и Bluetooth 4.1, веб-камера, порты HDMI, D-Sub, USB 2.0 и USB 3.1 Gen. 1.

В качестве программной платформы применяется операционная система Windows 10. О цене ничего не сообщается.



