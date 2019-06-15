Игровая мышь Corsair Nightsword RGB получила датчик на 18 000 DPI

Компания Corsair анонсировала мышь Nightsword RGB, спроектированную специально для требовательных любителей компьютерных игр.

Новинка получила продуманную конструкцию, благодаря которой обеспечивается высокий уровень комфорта. Предусмотрена четырёхзонная многоцветная подсветка.

Манипулятор оснащён оптическим сенсором PMW3391 с разрешающей способностью до 18 000 DPI (точек на дюйм). Основные переключатели Omron рассчитаны на 50 млн срабатываний.

Для подключения к компьютеру служит проводной интерфейс USB; длина кабеля в оплётке — 1,8 метра. Частота опроса достигает 1000 Гц.

В общей сложности доступны восемь программируемых кнопок. Во встроенной памяти можно сохранить три пользовательских профиля.

Мышь располагает системой регулировки веса: комплект включает два набора грузиков, для размещения которых есть шесть посадочных мест. Таким образом, пользователи смогут выбирать из 120 комбинаций массы и баланса. К примеру, вес может варьироваться в диапазоне от 119 до 141 грамма.

Максимальное ускорение составляет 50g, скорость перемещения — до 10 м/с. Манипулятор хорошо подходит для шутеров от первого лица (FPS) и многопользовательских онлайн-сражений на арене (MOBA).

Приобрести мышь Corsair Nightsword RGB можно будет за 80 долларов США .



