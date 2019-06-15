Fujifilm Instax Mini LiPlay: камера мгновенной печати с функцией записи звука
Компания Fujifilm анонсировала новую камеру мгновенной печати — устройство Instax Mini LiPlay, которое можно приобрести по ориентировочной цене 160 долларов США.
Новинка выполнена в компактном корпусе, для которого предусмотрены три варианта цветового исполнения: чёрный, золотистый и белый. Габариты составляют 82,5 ? 122,9 ? 36,7 мм, вес — приблизительно 255 граммов.
Камера получила 5-мегапиксельный сенсор и объектив с фокусным расстоянием 28 мм в 35-миллиметровом эквиваленте. Диапазон выдержек — 1/4–1/8000 с, светочувствительность — ISO 100–1600.
В тыльной части корпуса новинки предусмотрен 2,7-дюймовый дисплей, на котором можно просматривать фотографии. Кстати, с каждым снимком пользователи смогут ассоциировать 10-секундную аудиозапись: это может быть голос или фоновые звуки.
Размер распечатанных снимков составляет 86 ? 54 мм (размер области печати — 62 ? 46 мм). На изображение может быть нанесён QR-код, при считывании которого при помощи приложения для смартфона будет воспроизведена соответствующая аудиозапись.
Печатать фотографии можно также со смартфона, подключившись к камере посредством беспроводной связи Bluetooth. Сотовый аппарат может выступать в роли пульта дистанционного управления для камеры.
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Hard
15.06.2019 08:31