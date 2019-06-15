Fujifilm Instax Mini LiPlay: камера мгновенной печати с функцией записи звука

Компания Fujifilm анонсировала новую камеру мгновенной печати — устройство Instax Mini LiPlay, которое можно приобрести по ориентировочной цене 160 долларов США .

Новинка выполнена в компактном корпусе, для которого предусмотрены три варианта цветового исполнения: чёрный, золотистый и белый. Габариты составляют 82,5 ? 122,9 ? 36,7 мм, вес — приблизительно 255 граммов.

Камера получила 5-мегапиксельный сенсор и объектив с фокусным расстоянием 28 мм в 35-миллиметровом эквиваленте. Диапазон выдержек — 1/4–1/8000 с, светочувствительность — ISO 100–1600.

В тыльной части корпуса новинки предусмотрен 2,7-дюймовый дисплей, на котором можно просматривать фотографии. Кстати, с каждым снимком пользователи смогут ассоциировать 10-секундную аудиозапись: это может быть голос или фоновые звуки.

Размер распечатанных снимков составляет 86 ? 54 мм (размер области печати — 62 ? 46 мм). На изображение может быть нанесён QR-код, при считывании которого при помощи приложения для смартфона будет воспроизведена соответствующая аудиозапись.

Печатать фотографии можно также со смартфона, подключившись к камере посредством беспроводной связи Bluetooth. Сотовый аппарат может выступать в роли пульта дистанционного управления для камеры.



