Deepcool Castle 240EX и 360EX: универсальные СЖО с защитой от протечек

Компания Deepcool, как и было обещано, анонсировала системы жидкостного охлаждения (СЖО) Castle 240EX и Castle 360EX, рассчитанные на использование с процессорами AMD и Intel .

Новинки объединяют алюминиевый радиатор и водоблок с помпой. Главная особенность изделий — фирменная технология Anti-leak, повышающая надёжность. Эта система обеспечивает выравнивание давления при изменениях температуры, что снижает риск протечек.

Модель Castle 240EX получила два вентилятора TF120 S, модификация Castle 360EX — три вентилятора. Благодаря особому дизайну эти кулеры обеспечивают более равномерное распределение воздушного потока, а специальная рамка способствует снижению уровня шума.

Скорость вращения крыльчатки регулируется в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту. Уровень шума не превышает 32,1 дБА, а поток воздуха достигает 110 кубических метров в час.

Водоблок снабжён многоцветной RGB-подсветкой с поддержкой различных эффектов. Для управления её работой служит небольшой контроллер. Отмечается, что пользователи смогут менять логотип, находящийся под крышкой водоблока.

Системы охлаждения могут использоваться с чипами AMD TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и с процессорами Intel LGA20XX/1151/1150/1155/LGA1366.



