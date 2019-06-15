Deepcool Castle 240EX и 360EX: универсальные СЖО с защитой от протечек

Deepcool Castle 240EX и 360EX: универсальные СЖО с защитой от протечек

Компания Deepcool, как и было обещано, анонсировала системы жидкостного охлаждения (СЖО) Castle 240EX и Castle 360EX, рассчитанные на использование с процессорами AMD и Intel.

Новинки объединяют алюминиевый радиатор и водоблок с помпой. Главная особенность изделий — фирменная технология Anti-leak, повышающая надёжность. Эта система обеспечивает выравнивание давления при изменениях температуры, что снижает риск протечек.

Deepcool Castle 240EX и 360EX: универсальные СЖО с защитой от протечек

Модель Castle 240EX получила два вентилятора TF120 S, модификация Castle 360EX — три вентилятора. Благодаря особому дизайну эти кулеры обеспечивают более равномерное распределение воздушного потока, а специальная рамка способствует снижению уровня шума.

Deepcool Castle 240EX и 360EX: универсальные СЖО с защитой от протечек

Скорость вращения крыльчатки регулируется в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту. Уровень шума не превышает 32,1 дБА, а поток воздуха достигает 110 кубических метров в час.

Водоблок снабжён многоцветной RGB-подсветкой с поддержкой различных эффектов. Для управления её работой служит небольшой контроллер. Отмечается, что пользователи смогут менять логотип, находящийся под крышкой водоблока.

Deepcool Castle 240EX и 360EX: универсальные СЖО с защитой от протечек

Системы охлаждения могут использоваться с чипами AMD TR4/AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и с процессорами Intel LGA20XX/1151/1150/1155/LGA1366.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кажется, AMD собралась анонсировать 16-ядерный Ryzen 9 3950XКажется, AMD собралась анонсировать 16-ядерный Ryzen 9 3950X
Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонсаСпецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Сохраняющийся дефицит процессоров Intel может навредить компании в серверном сегментеСохраняющийся дефицит процессоров Intel может навредить компании в серверном сегменте
Cooler Master выпустила процессорный кулер Hyper H410R White EditionCooler Master выпустила процессорный кулер Hyper H410R White Edition
Модернизированные и подешевевшие супер-видеокарты NVIDIA GeForce RTX появятся в июлеМодернизированные и подешевевшие супер-видеокарты NVIDIA GeForce RTX появятся в июле
Блок рекламы


Похожие новости
Deepcool Gammaxx L120T и L120 V2: необслуживаемые СЖО со 120-мм радиаторами и подсветкойDeepcool Gammaxx L120T и L120 V2: необслуживаемые СЖО со 120-мм радиаторами и подсветкой
СЖО Deepcool Gammaxx L240 V2 снабжена технологией защиты от протечекСЖО Deepcool Gammaxx L240 V2 снабжена технологией защиты от протечек
Deepcool Matrexx 70: компьютерный корпус с поддержкой плат E-ATXDeepcool Matrexx 70: компьютерный корпус с поддержкой плат E-ATX
Корпус DeepCool Matrexx 55 ADD-RGB WH выполнен в белом цветеКорпус DeepCool Matrexx 55 ADD-RGB WH выполнен в белом цвете
Компактная СЖО Deepcool Gammaxx L120 обойдётся в €50Компактная СЖО Deepcool Gammaxx L120 обойдётся в €50
CES 2019: HP EliteOne 800 AiO G5 — первый в мире моноблок с защитой от «любопытных глаз»CES 2019: HP EliteOne 800 AiO G5 — первый в мире моноблок с защитой от «любопытных глаз»
Deepcool Castle 360RGB: система жидкостного охлаждения для чипов AMD и IntelDeepcool Castle 360RGB: система жидкостного охлаждения для чипов AMD и Intel
Jonsbo TW3-120 и TW3-240: универсальные СЖО с многоцветной подсветкойJonsbo TW3-120 и TW3-240: универсальные СЖО с многоцветной подсветкой
Lenovo Air Wireless: полностью беспроводные наушники с защитой от влагиLenovo Air Wireless: полностью беспроводные наушники с защитой от влаги
Amazon представила электронную книгу Kindle Paperwhite с влагозащитой IPX8Amazon представила электронную книгу Kindle Paperwhite с влагозащитой IPX8
Последние новости
Подгружаем последние новости