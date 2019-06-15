Первый центр промышленной 3D-печати HP в Барселоне раскинулся на площади 1,2 гектара

У компании HP несколько центров для популяризации промышленной 3D-печати, но в Старом Свете пока такой площадки не было. В США центры для аддитивных технологий расположены в Корваллисе (Орегон), Пало-Альто и Сан-Диего (Калифорния) и в Ванкувере (Вашингтон). За границей центр 3D-печати компании находится только в Сингапуре. А с недавних пор, подсказывают наши коллеги с сайта ZDNet, HP открыла центр для промышленной 3D-печати в Барселоне. И с каким размахом!

Площадка Barcelona 3D Printing and Digital Manufacturing Center раскинулась на площади 1,2 гектара, что примерно равно трём футбольным полям. Центр позволит желающим ближе познакомиться с 3D-печатными технологиями компании HP, включая материалы, принципы проектирования и изготовления моделей, а также воспользоваться установленными там 3D-принтерами для промышленной печати изделий.

Работа центра будет строиться на основе тесного взаимодействия разработчиков различных профилей. Печатать можно будет как пластиковые, так и металлические модели. Партнёрами HP в этом стали компании BASF, GKN Metallurgy, Siemens и Volkswagen. Но вряд ли список ограничится только этими компаниями. По мере роста заинтересованности клиентов в 3D-печати центр в Барселоне надеется стать средоточием новейших технологий аддитивного производства.

Компания HP, напомним, предложила интересную технологию послойной печати моделей с возможностью цветной печати вплоть до отдельного цвета одного вокселя (объёмного пикселя). В арсенале HP уже несколько серий 3D-принтеров в ценовом диапазоне от нескольких тысяч долларов США до нескольких десятков тысяч долларов за принтер. В этом ценовом диапазоне у компании нет конкурентов на 3D-принтеры с полноцветной печатью. Так что в центре HP в Барселоне будет на что посмотреть и чем воспользоваться.



