Архитектура AMD Zen 2 включает аппаратную защиту против Spectre V4

Архитектура AMD Zen 2 включает аппаратную защиту против Spectre V4

В мае этого года Microsoft и Google обнародовали информацию о четвёртой уязвимости класса Meltdown-Spectre — SBB (speculative store bypass, CVE-2018-3639 или Spectre V4). Вслед за этим AMD признала подверженность своих чипов этому виду атак и порекомендовала установить исправления на уровне операционной системы.

Теперь в техническом описании своих новых чипов (флагманский 16-ядерный Ryzen 9 3950X был представлен во время E3 2019) AMD сообщила, что в микроархитектуре Zen 2 реализована аппаратная защита от Spectre V4 (впрочем, некоторые исправления на уроне ОС всё ещё требуются). Микроархитектуры нынешнего 14-нм поколения Zen и Zen+ предусматривают использование заплаток исключительно на уровне ОС. Также Zen 2 более не требует защиты от некоторых вариантов Spectre на уровне микрокода, получив аппаратную защиту.

Архитектура AMD Zen 2 включает аппаратную защиту против Spectre V4

Как правило, аппаратные исправления меньше влияют на производительность, чем программные заплатки на уровне ОС или микрокода материнской платы. Кроме того, точно так же, как и Zen, новая микроархитектура Zen 2 в отличие от ЦП Intel по своей природе невосприимчива к целому ряду атак по спекулятивным каналам вроде Meltdown, Foreshadow, Spectre V3a, Lazy FPU, Spoiler и недавно обнаруженной уязвимости MDS.

Для сравнения: процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake Refresh по-прежнему требуют программных исправлений или установки особого микрокода для борьбы со Spectre V4, Spectre V3a, MDS и RIDL.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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