Впервые в мире: LG создала игровые IPS-мониторы с временем отклика в 1 мс

Впервые в мире: LG создала игровые IPS-мониторы с временем отклика в 1 мс

Компания LG Electronics (LG) представила, как утверждается, первые в мире игровые мониторы с временем отклика в 1 мс, в основу которых положена матрица IPS (In-Plane Switching).

Новинки вошли в семейство UltraGear. Они получили обозначения 38GL950G и 27GL850: в первом случае используется вогнутая панель Nano IPS размером 37,5 дюйма, во втором — традиционная плоская панель Nano IPS с диагональю 27 дюймов.

Впервые в мире: LG создала игровые IPS-мониторы с временем отклика в 1 мс

Старшая версия обладает разрешением WQHD (3840 ? 1600 точек), яркостью 450 кд/м2 и частотой обновления 175 Гц (в режиме ОС). Реализована подсветка Sphere Lighting 2.0.

Впервые в мире: LG создала игровые IPS-мониторы с временем отклика в 1 мс

Младшая модель соответствует формату QHD (2560 ? 1440 пикселей). Яркость составляет 350 кд/м2, частота обновления — 144 Гц.

Для мониторов заявлен 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 135-процентный охват цветового пространства sRGB. Технология NVIDIA G-SYNC способствует улучшению качества игрового процесса.

Впервые в мире: LG создала игровые IPS-мониторы с временем отклика в 1 мс

Присутствуют интерфейсы HDMI и DisplayPort, а также концентратор USB 3.0. Технология Black Stabilizer обеспечивает более чёткий контраст, позволяя разглядеть самые тёмные детали изображения.

Сроки начала продаж и цена новинок пока не уточняются.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кажется, AMD собралась анонсировать 16-ядерный Ryzen 9 3950XКажется, AMD собралась анонсировать 16-ядерный Ryzen 9 3950X
Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонсаСпецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Сохраняющийся дефицит процессоров Intel может навредить компании в серверном сегментеСохраняющийся дефицит процессоров Intel может навредить компании в серверном сегменте
Cooler Master выпустила процессорный кулер Hyper H410R White EditionCooler Master выпустила процессорный кулер Hyper H410R White Edition
Модернизированные и подешевевшие супер-видеокарты NVIDIA GeForce RTX появятся в июлеМодернизированные и подешевевшие супер-видеокарты NVIDIA GeForce RTX появятся в июле
Блок рекламы


Похожие новости
4 трейлера AMD к E3 2019: Radeon RX 5000, Ryzen 3000, игровые оптимизации и RDNA4 трейлера AMD к E3 2019: Radeon RX 5000, Ryzen 3000, игровые оптимизации и RDNA
Aorus CV27F: изогнутый игровой монитор с временем отклика в 1 мсAorus CV27F: изогнутый игровой монитор с временем отклика в 1 мс
Корпус X2 Abkoncore Cronos 710S рассчитан на игровые ПК со строгим обликомКорпус X2 Abkoncore Cronos 710S рассчитан на игровые ПК со строгим обликом
Dell представила игровые ноутбуки с новым дизайном и железомDell представила игровые ноутбуки с новым дизайном и железом
Lenovo готовит первый в мире ноутбук на Windows с поддержкой 5GLenovo готовит первый в мире ноутбук на Windows с поддержкой 5G
Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраномLenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
Razer выпустила обновлённые игровые ноутбуки Razer BladeRazer выпустила обновлённые игровые ноутбуки Razer Blade
Первая в мире microSD-карта памяти на 1 ТБ поступает в продажу за $449Первая в мире microSD-карта памяти на 1 ТБ поступает в продажу за $449
Lexar анонсировала самый быстрый в мире портативный SSD ёмкостью 1 ТбайтLexar анонсировала самый быстрый в мире портативный SSD ёмкостью 1 Тбайт
Время отклика в 1 мс и поддержка FreeSync: монитор для игр AOC G2868PQUВремя отклика в 1 мс и поддержка FreeSync: монитор для игр AOC G2868PQU
Последние новости
Подгружаем последние новости