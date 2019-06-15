Впервые в мире: LG создала игровые IPS-мониторы с временем отклика в 1 мс
Компания LG Electronics (LG) представила, как утверждается, первые в мире игровые мониторы с временем отклика в 1 мс, в основу которых положена матрица IPS (In-Plane Switching).
Новинки вошли в семейство UltraGear. Они получили обозначения 38GL950G и 27GL850: в первом случае используется вогнутая панель Nano IPS размером 37,5 дюйма, во втором — традиционная плоская панель Nano IPS с диагональю 27 дюймов.
Старшая версия обладает разрешением WQHD (3840 ? 1600 точек), яркостью 450 кд/м2 и частотой обновления 175 Гц (в режиме ОС). Реализована подсветка Sphere Lighting 2.0.
Младшая модель соответствует формату QHD (2560 ? 1440 пикселей). Яркость составляет 350 кд/м2, частота обновления — 144 Гц.
Для мониторов заявлен 98-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 135-процентный охват цветового пространства sRGB. Технология NVIDIA G-SYNC способствует улучшению качества игрового процесса.
Присутствуют интерфейсы HDMI и DisplayPort, а также концентратор USB 3.0. Технология Black Stabilizer обеспечивает более чёткий контраст, позволяя разглядеть самые тёмные детали изображения.
Сроки начала продаж и цена новинок пока не уточняются.
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