Детский смарт-динамик Amazon Echo Dot Kids Edition стал ярче и громче

Детский смарт-динамик Amazon Echo Dot Kids Edition стал ярче и громче

Компания Amazon анонсировала новую версию «умного» динамика Echo Dot Kids Edition, который спроектирован с прицелом на детскую аудиторию.

Гаджет выполнен в виде шайбы диаметром 99 мм и высотой 43 мм. На выбор доступны два новых варианта цветового исполнения — синий и яркий «радужный». Весит устройство приблизительно 300 граммов.

Смарт-динамик поддерживает беспроводную связь Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac в двух диапазонах — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Есть встроенный громкоговоритель, а для подключения к внешней акустической системе предусмотрен стандартный аудиоразъём.

По сравнению с предшественником, который вышел в апреле прошлого года, новый смарт-динамик, как утверждается, стал на 70 % громче.

Детский смарт-динамик Amazon Echo Dot Kids Edition стал ярче и громче

На устройстве «проживает» интеллектуальный голосовой помощник Alexa. Гаджет оборудован массивом микрофонов для максимально точного распознавания речи пользователя и улавливания голосовых команд.

Детский смарт-динамик Amazon Echo Dot Kids Edition стал ярче и громче

Вместе с динамиком покупатели получат годовую подписку FreeTime Unlimited для доступа к контенту, адаптированному для детей. Это аудиокниги, тысячи песен, популярные игры и пр.

Приобрести новинку можно по ориентировочной цене 50 долларов США. Поставки начнутся 26 июня.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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