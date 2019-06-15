4 трейлера AMD к E3 2019: Radeon RX 5000, Ryzen 3000, игровые оптимизации и RDNA

На выставке E3 2019 компания AMD сделала ряд анонсов, ключевыми из которых стали видеокарты Navi в лице Radeon RX 5700 XT и 5700, а также флагманский 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X. Вместе с тем компания опубликовала ряд рекламных роликов, делающих акцент на игровые возможности их продуктов.

Первый трейлер посвящён совершенно новым ускорителям Radeon RX 5700 XT и 5700, основанным на перспективной архитектуре RDNA. В нём делается акцент на 7-нм технологию производства, 1,5-кратный прирост производительности на ватт, 2-кратный прирост пропускной способности благодаря памяти GDDR6, поддержку интерфейса PCI Express 4.0, аппаратного декодирования вплоть до 8K, а также кодирования в 4K при 60 кадрах/с в формат HEVC. В конце подчёркивается изогнутый дизайн системы охлаждения фразой «Ломая правила»:

Отдельный ролик посвящён собственно архитектуре RDNA (Radeon DNA) — компания подчёркивает, что она разработана с прицелом не только на ПК и консоли, но также на работу в облаке и мобильных устройствах. И в самом деле: консоли следующего поколения от Sony и Microsoft будут оснащены графическими блоками RDNA, а Samsung не так давно заключила лицензионное соглашение на использование графики Radeon в своих чипах Exynos. В первом поколении серверов Google Stadia, как сообщается, будет использоваться графика Vega 56, но в перспективе наверняка инфраструктура мигрирует на RDNA (если сервис окажется успешным):

Также компания рассказала о третьем поколении процессоров AMD Ryzen на базе архитектуры Zen 2, которые, наконец, стали достойным выбором для игроков. Эти чипы построены по принципу чипсетов (7-нм кристаллы с ядрами и 14-нм — с блоками ввода-вывода) и отлично масштабируются — от 6 до 16 ядер и соответственно до 32 потоков, оснащаются до 64 Мбайт кеша и впервые на рынке поддерживают PCI Express 4.0 (на платах с чипсетами X570):

Наконец, последний ролик посвящён новым играм, оптимизированным под процессоры Ryzen и ускорители Radeon. Это и Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, и Borderlands 3, и Gears 5. Отдельно упоминается популярный игровой движок Unity:



