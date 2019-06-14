Трио игровых мышей Logitech G с сенсором Hero 16K

Бренд Logitech G представил три компьютерные мыши для любителей игр — модели G903 LightSpeed Wireless Gaming Mouse, G703 LightSpeed Wireless Gaming Mouse и G403 Hero Gaming Mouse.

Все новинки получили датчик Hero 16K, разрешающая способность которого может достигать 16 000 DPI (точек на дюйм). Движения передаются на экран с точностью один к одному.

Модели G903 и G703, как можно понять по названию, поддерживают беспроводное подключение к компьютеру. Используется технология LightSpeed, которая обеспечивает время отклика в 1 мс (частота опроса — 1000 Гц). Для обмена данными с ПК служит небольшой приёмопередатчик с интерфейсом USB .

Мышь G903 LightSpeed Wireless Gaming Mouse предлагает до одиннадцати программируемых кнопок. Устройство снабжено многоцветной RGB-подсветкой. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 180 часов (без подсветки). Цена — 150 долларов США .

Версия G703 LightSpeed Wireless Gaming Mouse снабжена шестью программируемыми кнопками, а заряда батареи хватит максимум на 60 часов работы. Этот манипулятор стоит 100 долларов.

Наконец, проводная мышь G403 Hero Gaming Mouse наделена 2,1-метровым кабелем с коннектором USB и шестью программируемыми кнопками. Цена — 70 долларов США .



