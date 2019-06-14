Цена новых смарт-динамиков Xiaomi Xiao Ai начинается с $25

Цена новых смарт-динамиков Xiaomi Xiao Ai начинается с $25

Китайская компания Xiaomi анонсировала два новых смарт-динамика — устройства под названиями Xiao Ai Speaker Universal Remote Edition и Xiao Ai Speaker Play.

Модель Xiao Ai Speaker Universal Remote Edition выполнена в корпусе чёрного цвета. Основное предназначение этого устройства — взаимодействие с другими приборами в «умном» доме. Для этого может использоваться беспроводная связь Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц или Bluetooth 4.1, а также инфракрасное соединение.

Цена новых смарт-динамиков Xiaomi Xiao Ai начинается с

Гаджет работает с голосовым ассистентом Xiao Ai. Команды могут восприниматься с любого направления. Четыре встроенных инфракрасных передатчика позволяют взаимодействовать с бытовой техникой на расстоянии до десяти метров.

Утверждается, что новинка способна контролировать работу 5000 моделей самых разнообразных приборов. Ориентировочная цена Xiao Ai Speaker Universal Remote Edition — 30 долларов США.

Колонка Xiao Ai Speaker Play, в свою очередь, выполнена в белом цвете. Эта версия получила поддержку только беспроводной связи Wi-Fi. Стоит гаджет примерно 25 долларов.

Цена новых смарт-динамиков Xiaomi Xiao Ai начинается с

Обе новинки наделены органами управления в верхней части корпуса. Смарт-динамики позволяют воспроизводить музыку, прослушивать новости, получать различную информацию и пр.

Цена новых смарт-динамиков Xiaomi Xiao Ai начинается с


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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