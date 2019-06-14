AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх

AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх

Предваряя мероприятие AMD Next Horizon Gaming, компания Intel очень старалась донести до своего конкурента желание потягаться в игровой производительности, явно сомневаясь, что новые десктопные процессоры семейства Ryzen 3000 имеют шанс превзойти «лучший в мире геймерский CPU» Core i9-9900K. Однако AMD решила ответить на этот вызов и в рамках своей презентации продемонстрировала результаты тестирования флагманских моделей Ryzen третьего поколения в некоторых, главным образом сетевых, играх. Слайды, предъявленные исполнительным директором AMD Лизой Су (Lisa Su), не оставляют никаких сомнений: AMD считает, что уверенность Intel беспочвенна, и корона вполне может перейти и к её чипам, так как они способны если не обходить, то по крайней мере не уступать решениям конкурента аналогичного класса в реальных задачах.

Так, по данным AMD, 12-ядерный Ryzen 9 3900X со стоимостью $499 демонстрирует примерно такую же игровую производительность в разрешении 1080p, как и 500-долларовый Intel Core i9-9900K.

AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх

Игровая производительность восьмиядерного Ryzen 7 3800X с ценой $399 похожа на то, как выступает чуть более дешёвый Core i7-9700K.

AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх

А шестиядерный 249-долларовый Ryzen 5 3600X показывает в играх примерно такую же частоту кадров, как и Core i5-9600K, официальная цена которого установлена в $263.

AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх

Стоит упомянуть, что AMD указывает на целый ряд причин, по которым её новые процессоры заметно превосходят предшественников по игровой производительности.

AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх

Помимо 15-процентного увеличения IPC (числа исполняемых за такт инструкций) немалое влияние оказывают такие факторы, как лучшая оптимизация диспетчера задач Windows, удвоение размера L3-кеша и снижение эффективной латентности подсистемы памяти.

AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх

Согласно информации, которые AMD предала гласности во время технических докладов на Next Horizon Gaming, диспетчер задач Windows 10 May 2019 Update правильно определяет процессорные CCX (Core Complex) и сначала нагружает ядра в пределах одного CCX, избегая увеличения латентностей при пересылках данных. Кроме того, в новой версии операционной системы значительно ускорено переключение таковых частот при активации турбо-режима и выходе процессора из состояния сна.

AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх

Также в составе Ryzen 3000 реализован значительно улучшенный контроллер памяти. Рекомендованный производителем режим работы памяти для новых процессоров — DDR4-3600 CL16, но они способны работать и с DDR4-3733 SDRAM при синхронном тактовании контроллера памяти и шины Infinity Fabric, и даже с DDR4-4400 SDRAM, если выбрать схему соотношения частот памяти и Infinity Fabric с использованием делителя 2:1.

AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх

В то же время, результаты тестов в играх, продемонстрированные AMD, нельзя признать «чистым» экспериментом. Во-первых, по какой-то причине компания решила не раскрывать конфигурацию тестовых систем, в которых проводилось сравнение. Во-вторых, некоторые вопросы вызывает и подбор игр для тестирования, не говоря уже о том, что даже по тестам самой AMD ни о какой безоговорочной победе говорить не приходится.

Впрочем, даже если выиграть по игровой производительности у AMD в конечном итоге не получится, у Ryzen 3000 есть другие мощные козыри. В первую очередь это — существенное превосходство по быстродействию в задачах создания и обработки цифрового контента. В частности, компания говорит о 29-процентном преимуществе Ryzen 9 3900X над Core i9-9900K в таких приложениях.

AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх

Далее, среднее преимущество Ryzen 7 3700X над Core i7-9700K в ресурсоёмких задачах составляет 24 %.

AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх

А усреднённое превосходство Ryzen 5 3600X над Core i5-9600K доходит до 30 %.

AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх

Причины, по которым процессоры Ryzen 3000 оказываются быстрее в творческих приложениях, хорошо понятны. Стратегия AMD заключается в том, что её продукты при одинаковой стоимости с решениями конкурента имеют либо большее число вычислительных ядер, либо большее число потоков за счёт поддержки технологии SMT.

Поэтому нет ничего удивительного и в том, что процессоры AMD лучше проявляют себя в том числе и при стриминге игр. Например, AMD показала, что 12-ядерный Ryzen 9 3900X «вытягивает» программное H.264-кодирование видеопотока с пресетом качеcтва Slow, в то время как конкурирующий Core i9-9900K при такой нагрузке пасует.

AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх

И ещё один козырь семейства Ryzen 3000 – это лучшая экономичность. Сравнивая соотношение потребления и производительности процессоров в Cinebench R20, AMD приходит к выводу, что её новые чипы на 20–50 % энергоэффективнее решений конкурента аналогичного (по стоимости) класса.

AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх

Благодаря этому системы, основанные на Ryzen третьего поколения, не только экономят электроэнергию, но и банально меньше греются, позволяя пользователю сэкономить бюджет за счёт покупки более простой системы охлаждения.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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