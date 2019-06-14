AMD сопоставила производительность Ryzen 3000 с Core i9 и Core i7 в реальных задачах и играх

Предваряя мероприятие AMD Next Horizon Gaming, компания Intel очень старалась донести до своего конкурента желание потягаться в игровой производительности, явно сомневаясь, что новые десктопные процессоры семейства Ryzen 3000 имеют шанс превзойти «лучший в мире геймерский CPU» Core i9-9900K. Однако AMD решила ответить на этот вызов и в рамках своей презентации продемонстрировала результаты тестирования флагманских моделей Ryzen третьего поколения в некоторых, главным образом сетевых, играх. Слайды, предъявленные исполнительным директором AMD Лизой Су (Lisa Su), не оставляют никаких сомнений: AMD считает, что уверенность Intel беспочвенна, и корона вполне может перейти и к её чипам, так как они способны если не обходить, то по крайней мере не уступать решениям конкурента аналогичного класса в реальных задачах.

Так, по данным AMD, 12-ядерный Ryzen 9 3900X со стоимостью $499 демонстрирует примерно такую же игровую производительность в разрешении 1080p, как и 500-долларовый Intel Core i9-9900K.

Игровая производительность восьмиядерного Ryzen 7 3800X с ценой $399 похожа на то, как выступает чуть более дешёвый Core i7-9700K.

А шестиядерный 249-долларовый Ryzen 5 3600X показывает в играх примерно такую же частоту кадров, как и Core i5-9600K, официальная цена которого установлена в $263.

Стоит упомянуть, что AMD указывает на целый ряд причин, по которым её новые процессоры заметно превосходят предшественников по игровой производительности.

Помимо 15-процентного увеличения IPC (числа исполняемых за такт инструкций) немалое влияние оказывают такие факторы, как лучшая оптимизация диспетчера задач Windows, удвоение размера L3-кеша и снижение эффективной латентности подсистемы памяти.

Согласно информации, которые AMD предала гласности во время технических докладов на Next Horizon Gaming, диспетчер задач Windows 10 May 2019 Update правильно определяет процессорные CCX (Core Complex) и сначала нагружает ядра в пределах одного CCX, избегая увеличения латентностей при пересылках данных. Кроме того, в новой версии операционной системы значительно ускорено переключение таковых частот при активации турбо-режима и выходе процессора из состояния сна.

Также в составе Ryzen 3000 реализован значительно улучшенный контроллер памяти. Рекомендованный производителем режим работы памяти для новых процессоров — DDR4-3600 CL16, но они способны работать и с DDR4-3733 SDRAM при синхронном тактовании контроллера памяти и шины Infinity Fabric, и даже с DDR4-4400 SDRAM, если выбрать схему соотношения частот памяти и Infinity Fabric с использованием делителя 2:1.

В то же время, результаты тестов в играх, продемонстрированные AMD, нельзя признать «чистым» экспериментом. Во-первых, по какой-то причине компания решила не раскрывать конфигурацию тестовых систем, в которых проводилось сравнение. Во-вторых, некоторые вопросы вызывает и подбор игр для тестирования, не говоря уже о том, что даже по тестам самой AMD ни о какой безоговорочной победе говорить не приходится.

Впрочем, даже если выиграть по игровой производительности у AMD в конечном итоге не получится, у Ryzen 3000 есть другие мощные козыри. В первую очередь это — существенное превосходство по быстродействию в задачах создания и обработки цифрового контента. В частности, компания говорит о 29-процентном преимуществе Ryzen 9 3900X над Core i9-9900K в таких приложениях.

Далее, среднее преимущество Ryzen 7 3700X над Core i7-9700K в ресурсоёмких задачах составляет 24 %.

А усреднённое превосходство Ryzen 5 3600X над Core i5-9600K доходит до 30 %.

Причины, по которым процессоры Ryzen 3000 оказываются быстрее в творческих приложениях, хорошо понятны. Стратегия AMD заключается в том, что её продукты при одинаковой стоимости с решениями конкурента имеют либо большее число вычислительных ядер, либо большее число потоков за счёт поддержки технологии SMT.

Поэтому нет ничего удивительного и в том, что процессоры AMD лучше проявляют себя в том числе и при стриминге игр. Например, AMD показала, что 12-ядерный Ryzen 9 3900X «вытягивает» программное H.264-кодирование видеопотока с пресетом качеcтва Slow, в то время как конкурирующий Core i9-9900K при такой нагрузке пасует.

И ещё один козырь семейства Ryzen 3000 – это лучшая экономичность. Сравнивая соотношение потребления и производительности процессоров в Cinebench R20, AMD приходит к выводу, что её новые чипы на 20–50 % энергоэффективнее решений конкурента аналогичного (по стоимости) класса.

Благодаря этому системы, основанные на Ryzen третьего поколения, не только экономят электроэнергию, но и банально меньше греются, позволяя пользователю сэкономить бюджет за счёт покупки более простой системы охлаждения.



