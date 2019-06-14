AMD раскрыла информацию о гибридных процессорах Ryzen 3000 для настольных систем

Как и ожидалось, сегодня компания AMD официально представила свои гибридные процессоры для настольных систем нового поколения. Новинки являются представителями семейства Picasso, в котором до этого присутствовали только мобильные APU. Кроме того, они станут самыми младшими моделями среди чипов Ryzen 3000 на данный момент.

Итак, для настольных ПК компания AMD предлагает пока что лишь две новые модели гибридных процессоров: Ryzen 3 3200G и Ryzen 5 3400G. Оба чипа включают по четыре ядра с архитектурой Zen+, а у старшей модели также есть поддержка SMT, то есть способность работать на восемь потоков. Новые гибридные процессоры AMD производятся с использованием 12-нм техпроцесса.

Ключевое отличие новинок от их предшественников заключается в тактовых частотах. Новый Ryzen 3 3200G работает с частотами 3,6/4,0 ГГц, тогда как максимальная Turbo-частота предшествовавшего ему Ryzen 3 2200G составляет 3,7 ГГц. В свою очередь Ryzen 5 3400G сможет предложить частоты в 3,7/4,2 ГГц, тогда как его предшественник Ryzen 5 2400G мог самостоятельно повышать частоту лишь до 3,9 ГГц.

Помимо частоты процессорных ядер, также довольно значительно были повышены частоты встроенной графики. Так «встройка» Vega 8 в чипе Ryzen 3 3200G будет работать на 1250 МГц, тогда как в Ryzen 3 2200G её частота составляла 1100 МГц. В свою очередь Vega 11 в процессоре Ryzen 5 3400G и вовсе разогнана до 1400 МГц, тогда как в Ryzen 5 2400G её частота составляла 1250 МГц.

Ещё одной важной особенностью старшего Ryzen 5 3400G является то, что в нём использован припой для соединения металлической крышки и кристалла. В других APU компания AMD использует пластичный термоинтерфейс. Также компания AMD отмечает поддержку старшей новинкой опции автоматического разгона Precision Boost Overdrive. И ещё Ryzen 5 3400G будет комплектоваться кулером Wraith Spire (95 Вт), тогда как младший Ryzen 3 3200G получит лишь Wraith Stealth (65 Вт). Заметим, что в отличие от других представителей 3000-й серии, новые APU поддерживают PCIe 3.0, а вовсе не PCIe 4.0.

Что касается уровня производительности, то он, конечно же, будет выше, чем у предшественников. Преимущество составляет до 10 %, по словам AMD. Также производитель приводит сравнение Ryzen 5 3400G с несколько более дорогим Intel Core i5-9400. Судя по представленным данным, чип AMD выигрывает как в рабочих нагрузках, так и в играх. И это неудивительно, ведь Ryzen 5 3400G предлагает куда более производительную встроенную графику, нежели конкурент. Отдельно AMD подчёркивает способность своей новинки обеспечить частоту кадров хотя бы в 30 FPS в большинстве современных игр.

Гибридный процессор Ryzen 3 3200G можно будет приобрести всего за $99, тогда как старший Ryzen 5 3400G обойдётся уже в $149.



