Кажется, AMD собралась анонсировать 16-ядерный Ryzen 9 3950X

Завтра ночью в рамках E3 2019 компания AMD проведёт долгожданное мероприятие «Next Horizon Gaming». На нём в первую очередь ожидается подробный рассказ о новых видеокартах поколения Navi, но похоже, что AMD может преподнести и ещё один сюрприз. Есть все основания полагать, что компания объявит о существовании планов по выпуску процессора Ryzen 9 3950X — первого в мире 16-ядерного CPU для игровых систем. По крайней мере, сайт VideoCardz опубликовал «шпионский» слайд неизвестного происхождения, на котором приводятся характеристики такого интригующего продукта.

В том, что 16-ядерный и 32-поточный процессор для экосистемы Socket AM4 действительно может быть выпущен, сомнений ни у кого не возникает. Будущие процессоры с архитектурой Zen 2 могут иметь в своей основе как один, так и два восьмиядерных 7-нм чиплета, что теоретически позволяет создавать процессоры с непривычно большим числом ядер. Собственно, ранее AMD уже заявила о своём намерении выпустить 12-ядерный Ryzen 9 3900X, и 16-ядерный Ryzen 9 3950X может органично дополнить модельный ряд Socket AM4-новинок компании сверху.

Другое дело, что существующая рыночная ситуация совершенно не требует от AMD продолжать гонку многоядерности, и компания вполне может держать 16-ядерную новинку про запас, анонсировав её лишь тогда, когда какие-то новые высокопроизводительные продукты для десктопов появятся у конкурента.

Кроме того, вызывает большие вопросы и позиционирование 16-ядерного процессора в качестве решения для геймеров, о чём говорится на слайде. Особенно в свете того, что 12-ядерный Ryzen 9 3900X и 8-ядерный Ryzen 7 3800X смогут предложить более высокие частоты. Так, согласно имеющимся данным, 16-ядерный процессор получит базовую частоту на уровне лишь 3,5 ГГц. Правда, в турбо-режиме она сможет увеличиваться до 4,7 ГГц, а это — даже выше турбо-частот, свойственных любым другим процессорам Ryzen третьего поколения. Интригующе выглядят и показатели тепловыделения: если информация верна, тепловой пакет 16-ядерного CPU составит те же 105 Вт, в рамках которых будут работать 12-ядерный Ryzen 9 3900X и 8-ядерный Ryzen 7 3800X.

Ядра/потоки Базовая частота, ГГц Турбо частота, ГГц L2-кеш, Мбайт L3-кеш, Мбайт TDP, Вт Цена Ryzen 9 3950X ??? 16/32 3,5 4,7 8 64 105 ? Ryzen 9 3900X 12/24 3,8 4,6 6 64 105 $499 Ryzen 7 3800X 8/16 3,9 4,5 4 32 105 $399 Ryzen 7 3700X 8/16 3,6 4,4 4 32 65 $329 Ryzen 5 3600X 6/12 3,8 4,4 3 32 95 $249 Ryzen 5 3600 6/12 3,6 4,2 3 32 65 $199

На данный момент подтвердить достоверность просочившейся информации невозможно, как и узнать другие подробности относительно Ryzen 9 3950X. Например, большой интерес вызывает его цена и сроки появления в продаже, но про них пока ничего не известно. Тем не менее, если AMD действительно запланировала выпустить такой процессор, все подробности мы наверняка узнаем уже очень скоро.



