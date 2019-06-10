Спецификации AMD Radeon RX 5700 XT стали частично известны до анонса
Финальные характеристики ожидаемой графической карты AMD Radeon RX 5700 XT поколения Navi больше не являются секретом. Сайт VideoCardz опубликовал детальную информацию о том, какая видеокарта станет новым предложением компании AMD для геймеров. Однако интрига вокруг Navi всё ещё сохраняется. Согласно более ранним данным, семейство новинок будет включать как минимум две видеокарты, а кроме того, остаются в секрете и подробности об ожидаемом уровне игровой производительности Radeon RX 5700 XT.
Напомним, выход основанной на 7-нм графическом процессоре Navi видеокарты Radeon RX 5700 XT намечен на июль. Как уже было объявлено, в основе Nаvi лежит новая архитектура RDNA с переработанным дизайном вычислительных блоков, обеспечивающим по сравнению с прошлой архитектурой GCN увеличение производительности в 1,25 раза при той же частоте, и полуторакратное улучшение удельного быстродействия на ватт.
Согласно спецификациям, которые стали известны сегодня из-за утечки слайда с некой закрытой презентации AMD, графическая карта Radeon RX 5700 XT получит массив из 40 вычислительных блоков. С учётом того, что вычислительные блоки RDNA содержат по 64 потоковых процессора, общее число потоковых процессоров новой видеокарты достигнет 2560. Базовая частота 7-нм GPU при этом составит 1605 МГц с возможностью авторазгона до 1905 МГц. Попутно декларируется и некая «игровая» частота, установленная в 1755 МГц и представляющая собой среднее арифметическое двух указанных выше частот. Всё это позволяет AMD говорить о том, что пиковая вычислительная производительность Radeon RX 5700 XT достигает 9,75 Тфлопс и почти доходит до уровня, который обеспечивает RX Vega 56.
Также подтверждается информация о том, что новинка AMD будет опираться на видеопамять типа GDDR6 с объёмом 8 Гбайт, для которой, судя по всему, будет использоваться 256-битная шина. Частота работы памяти пока не раскрывается.
Ранее говорилось, что на самом деле AMD готовит сразу две основанных на Navi новинки. Помимо Radeon RX 5700 XT мы ожидаем также и анонс более доступной карты с условным называнием RX 5700 Pro. Более подробная информация про то, какими новинками компания AMD порадует геймеров в июле, появится примерно через сутки, когда начнётся мероприятие «Next Horizon Gaming».
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09.06.2019 07:08