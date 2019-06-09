Sennheiser GSP 670: беспроводная игровая гарнитура за $350
Компания Sennheiser анонсировала беспроводную гарнитуру GSP 670, спроектированную специально для любителей компьютерных игр.
Разработанная в Sennheiser технология передачи сигнала с низкой задержкой позволяет гарантировать стабильное непрерывное соединение. Можно рассчитывать, что в игре на ПК и Sony PlayStation 4 задержки будут стремиться к нулю.
Поддерживается беспроводная связь Bluetooth, а радиус действия достигает 10 метров. Предусмотрен микрофон на выносной штанге с усовершенствованной функцией шумоподавления.
Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 10 Гц до 23 кГц. Гарнитура относится к накладному типу.
Предусмотрен разъём USB, который служит для подзарядки аккумуляторной батареи. Время автономной работы достигает 20 часов.
Гарнитуру можно одновременно подключать по Bluetooth к нескольким совместимым устройствам, таким как смартфоны или планшеты. Переключение между игрой и входящим звонком осуществляется нажатием одной кнопки.
Приобрести модель Sennheiser GSP 670 можно будет по ориентировочной цене 350 долларов США.
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09.06.2019 05:38