Sennheiser GSP 670: беспроводная игровая гарнитура за $350

Компания Sennheiser анонсировала беспроводную гарнитуру GSP 670, спроектированную специально для любителей компьютерных игр.

Разработанная в Sennheiser технология передачи сигнала с низкой задержкой позволяет гарантировать стабильное непрерывное соединение. Можно рассчитывать, что в игре на ПК и Sony PlayStation 4 задержки будут стремиться к нулю.

Поддерживается беспроводная связь Bluetooth, а радиус действия достигает 10 метров. Предусмотрен микрофон на выносной штанге с усовершенствованной функцией шумоподавления.

Заявленный диапазон воспроизводимых частот простирается от 10 Гц до 23 кГц. Гарнитура относится к накладному типу.

Предусмотрен разъём USB , который служит для подзарядки аккумуляторной батареи. Время автономной работы достигает 20 часов.

Гарнитуру можно одновременно подключать по Bluetooth к нескольким совместимым устройствам, таким как смартфоны или планшеты. Переключение между игрой и входящим звонком осуществляется нажатием одной кнопки.

Приобрести модель Sennheiser GSP 670 можно будет по ориентировочной цене 350 долларов США .



