Монитор Zowie XL2731 адресован киберспортсменам

Компания BenQ представила под маркой Zowie монитор XL2731, разработанный специально для пользователей, увлекающихся компьютерными играми.

Панель имеет размер 27 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 1920 ? 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD.

Монитор обладает временем отклика в 1 мс. Частота обновления достигает 144 Гц. Яркость равна 320 кд/м2, контрастность — 1000:1. Динамическая контрастность — до 12 000 000:1.

Для подключения источников сигнала предусмотрены цифровые интерфейсы DVI-DL, HDMI 2.0 (?2) и DisplayPort 1.2. Кроме того, имеется стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъём.

Подставка обеспечивает широкие возможности в плане регулировки положения экрана: можно менять высоту, углы наклона и поворота. Кроме того, допускается перевод панели из альбомной в портретную ориентацию.

Поддерживается технология Low Blue Light, которая способствует снижению интенсивности синего цвета подсветки, что позволяет сократить нагрузку на зрительный аппарат и уменьшить усталость глаз. Благодаря системе Flicker-free отсутствует мерцание изображения.

В мониторе реализована функция Black eQualizer, которая делает тёмные участки изображения более контрастными и яркими, но не засвечивает остальную картинку.



