Монитор Zowie XL2731 адресован киберспортсменам

Монитор Zowie XL2731 адресован киберспортсменам

Компания BenQ представила под маркой Zowie монитор XL2731, разработанный специально для пользователей, увлекающихся компьютерными играми.

Панель имеет размер 27 дюймов по диагонали. Разрешение составляет 1920 ? 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD.

Монитор обладает временем отклика в 1 мс. Частота обновления достигает 144 Гц. Яркость равна 320 кд/м2, контрастность — 1000:1. Динамическая контрастность — до 12 000 000:1.

Для подключения источников сигнала предусмотрены цифровые интерфейсы DVI-DL, HDMI 2.0 (?2) и DisplayPort 1.2. Кроме того, имеется стандартный 3,5-миллиметровый аудиоразъём.

Монитор Zowie XL2731 адресован киберспортсменам

Подставка обеспечивает широкие возможности в плане регулировки положения экрана: можно менять высоту, углы наклона и поворота. Кроме того, допускается перевод панели из альбомной в портретную ориентацию.

Поддерживается технология Low Blue Light, которая способствует снижению интенсивности синего цвета подсветки, что позволяет сократить нагрузку на зрительный аппарат и уменьшить усталость глаз. Благодаря системе Flicker-free отсутствует мерцание изображения.

Монитор Zowie XL2731 адресован киберспортсменам

В мониторе реализована функция Black eQualizer, которая делает тёмные участки изображения более контрастными и яркими, но не засвечивает остальную картинку.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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