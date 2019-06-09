Cooler Master выпустила процессорный кулер Hyper H410R White Edition

Компания Cooler Master анонсировала процессорный охладитель Hyper H410R White Edition, подходящий для использования с чипами AMD и Intel .

Новинка имеет габариты 102 ? 83,4 ? 136 мм. В конструкции применены алюминиевый радиатор и четыре медные тепловые трубки U-образной формы. Последние имеют непосредственный контакт с крышкой процессора. Предусмотрена дополнительная прижимная пластина, выполняющая функции небольшого вспомогательного радиатора.

Основной радиатор обдувается вентилятором диаметром 92 мм. Скорость вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. Уровень шума варьируется от 6 до 29 дБА. Вентилятор способен формировать поток воздуха объёмом до 58 м3/ч.

Кожух вентилятора выполнен в белом цвете. Предусмотрена подсветка на основе светодиодов белого свечения.

Использовать кулер можно с процессорами Intel в исполнении LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, а также с чипами AMD в исполнении AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1.



