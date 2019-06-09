Cooler Master выпустила процессорный кулер Hyper H410R White Edition

Cooler Master выпустила процессорный кулер Hyper H410R White Edition

Компания Cooler Master анонсировала процессорный охладитель Hyper H410R White Edition, подходящий для использования с чипами AMD и Intel.

Новинка имеет габариты 102 ? 83,4 ? 136 мм. В конструкции применены алюминиевый радиатор и четыре медные тепловые трубки U-образной формы. Последние имеют непосредственный контакт с крышкой процессора. Предусмотрена дополнительная прижимная пластина, выполняющая функции небольшого вспомогательного радиатора.

Cooler Master выпустила процессорный кулер Hyper H410R White Edition

Основной радиатор обдувается вентилятором диаметром 92 мм. Скорость вращения регулируется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 600 до 2000 оборотов в минуту. Уровень шума варьируется от 6 до 29 дБА. Вентилятор способен формировать поток воздуха объёмом до 58 м3/ч.

Кожух вентилятора выполнен в белом цвете. Предусмотрена подсветка на основе светодиодов белого свечения.

Cooler Master выпустила процессорный кулер Hyper H410R White Edition

Использовать кулер можно с процессорами Intel в исполнении LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, а также с чипами AMD в исполнении AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Lenovo показала мобильную рабочую станцию ThinkPad P53Lenovo показала мобильную рабочую станцию ThinkPad P53
Intel опротестовала тесты AMD со сравнением Xeon и EPYC на ComputexIntel опротестовала тесты AMD со сравнением Xeon и EPYC на Computex
Ридер Xiaomi Moaan W7 с 10,3” экраном по цене $379Ридер Xiaomi Moaan W7 с 10,3” экраном по цене $379
Shuttle XPC EN01: бесшумный компьютер на платформе IntelShuttle XPC EN01: бесшумный компьютер на платформе Intel
Computex 2019: Thermaltake представила вентилятор Riing Trio 20 LED RGB Case Fan TT Premium EditionComputex 2019: Thermaltake представила вентилятор Riing Trio 20 LED RGB Case Fan TT Premium Edition
Блок рекламы


Похожие новости
Thermaltake UX200 ARGB Lighting: универсальный CPU-кулер башенного типаThermaltake UX200 ARGB Lighting: универсальный CPU-кулер башенного типа
Thermaltake Core P5 TG V2 Black Edition: корпус для эффектной игровой системыThermaltake Core P5 TG V2 Black Edition: корпус для эффектной игровой системы
Computex 2019: Thermaltake представила вентилятор Riing Trio 20 LED RGB Case Fan TT Premium EditionComputex 2019: Thermaltake представила вентилятор Riing Trio 20 LED RGB Case Fan TT Premium Edition
Computex 2019: корпус Cooler Master MasterCase H100 для компактного ПКComputex 2019: корпус Cooler Master MasterCase H100 для компактного ПК
Computex 2019: корпус Thermaltake A700 Aluminum Tempered Glass Edition формата Full TowerComputex 2019: корпус Thermaltake A700 Aluminum Tempered Glass Edition формата Full Tower
Computex 2019: Cooler Master раскрыла, что покажет в ТайбэеComputex 2019: Cooler Master раскрыла, что покажет в Тайбэе
Apple выпустила MacBook Pro 15 с 8-ядерными процессорами Core i9 по цене от $2399Apple выпустила MacBook Pro 15 с 8-ядерными процессорами Core i9 по цене от $2399
ID-Cooling DK-03 RGB PWM: низкопрофильный CPU-кулер с подсветкойID-Cooling DK-03 RGB PWM: низкопрофильный CPU-кулер с подсветкой
DJI выпустила экшн-камеру — будет конкурировать с GoProDJI выпустила экшн-камеру — будет конкурировать с GoPro
ASUS выпустила игровой ноутбук Zephyrus S GX502ASUS выпустила игровой ноутбук Zephyrus S GX502
Последние новости
Подгружаем последние новости