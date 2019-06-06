Thermaltake UX200 ARGB Lighting: универсальный CPU-кулер башенного типа
Компания Thermaltake анонсировала систему охлаждения UX200 ARGB Lighting, предназначенную для использования с процессорами AMD и Intel.
Кулер относится к башенному типу. Конструкция включает алюминиевый радиатор, который пронизывают четыре медные U-образные тепловые трубки. Важно отметить, что эти трубки имеют непосредственный контакт с крышкой процессора.
Радиатор обдувается 120-миллиметровым вентилятором, скорость вращения которого регулируется в диапазоне от 300 до 1500 оборотов в минуту. Заявленный уровень шума не превышает 26,33 дБА. Поток воздуха достигает 74 кубических метров в час. Срок службы — до 30 тыс. часов.
Вентилятор наделён многоцветной подсветкой с палитрой из 16,8 млн оттенков. Управлять работой подсветки можно через материнскую плату с поддержкой ASUS Aura Sync, ASRock RGB LED, GIGABYTE RGB Fusion и MSI Mystic Light Sync.
Габариты составляют 127 ? 76 ? 153,5 мм. Кулер способен справляться с охлаждением процессоров с максимальным значением рассеиваемой тепловой энергии до 130 Вт. Решение совместимо с чипами AMD в исполнении AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 и с чипами Intel в исполнении LGA 1156/1155/1151/1150/775.
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06.06.2019 00:43