Ноутбук XIDU PhilBook Max как полноценная замена планшетам
Компания XIDU представила свое новое творение – мобильный компьютер PhilBook Max из разряда «и вашим, и нашим». Это универсальное решение для тех, кто делает ставку на ноутбуки, а также для тех, кто предпочитает планшетные компьютеры, и реализовано все это за счет роскошного поворотного дисплея.
Цена XIDU PhilBook Max в интернет-магазине AliExpress составляет $395 с учетом очень неплохой скидки в размере 38% - изначальная цена данного ПК составляет ровно $600. Также по этой ссылке вас ждет дополнительный купон на скидку. Рассмотрим сперва экран этого трансформера. Его диагональ составляет 14,1 дюйма, но за счет тонких рамок толщиной всего 5 мм общие габариты ноутбука совпадают с моделями на 13,3 дюйма. Это улучшает его мобильность и повышает удобство использования за пределами дома или офисного помещения. Разрешение экрана составляет 1920х1080 пикселей при соотношении сторон 16:10, а над экраном находится веб-камера для Скайпа и других современных мессенджеров (сейчас даже ICQ, о которой все давно забыли, поддерживает видеозвонки). Дисплей находится на мощных шарнирах, способных вращаться на 360 градусов, и поддерживает 10 одновременных прикосновений, так что можно управлять всеми пальцами обеих рук, если потребуется. Корпус ноутбука выполнен из алюминия и весит со всей начинкой, включая аккумулятор на 5 часов автономной работы, всего 1,4 килограмма. При этом его толщина в закрытом состоянии составляет всего 16 миллиметров, и это очень неплохо по меркам 2019 года.
XIDU PhilBook Max может похвастаться 2-ядерным процессором Intel Apollo Lake J3355 с частотой 2,4 ГГц, 6 Гб оперативной памяти, очень быстрым твердотельным накопителем на 128 Гб с интерфейсом М.2 и быстрой 30-ваттной зарядкой аккумулятора, причем для этого здесь используется не собственный разъем питания, как можно было бы предположить, а стандартный штырьковый интерфейс, как у большинства ноутбуков. Также на торцах ноутбука можно найти два порта USB 3.0, слот под карты microSD, выход HDMI для подключения внешнего монитора и вход под наушники с микрофоном.
Ну и, конечно же, куда же без дополнительных плюшек. К ним здесь относятся модуль Bluetooth для подключения, к примеру, смартфона или мышки, большой тачпад и качественная подсветка кнопок клавиатуры для удобной работы в темное время суток. По умолчанию на XIDU PhilBook Max установлена полноценная настольная ОС Microsoft Windows 10 Home, наделенная поддержкой русского языка. Модуль WI-FI для выхода в интернет, конечно же, тоже присутствует. Словом, XIDU PhilBook Max можно пользоваться прямо из коробки, только при заказе не забудьте указать, чтобы в комплект положили сетевой адаптер с европейской вилкой.
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05.06.2019 17:14