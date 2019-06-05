Thermaltake Core P5 TG V2 Black Edition: корпус для эффектной игровой системы

Thermaltake Core P5 TG V2 Black Edition: корпус для эффектной игровой системы

Компания Thermaltake анонсировала компьютерный корпус открытого типа Core P5 TG V2 Black Edition, рассчитанный на материнские платы типоразмера Mini ITX, Micro ATX и ATX.

Новинка позволяет сформировать игровую систему с эффектным обликом: взору открывается всё внутреннее убранство. Правда, такая конструкция будет способствовать быстрому накоплению пыли.

Одна из боковых стенок изготовлена из закалённого стекла толщиной 5 мм. Допускаются три варианта размещения: вертикальное, горизонтальное и настенное. Габариты составляют 608 ? 333 ? 570 мм, вес — 16,3 кг.

Thermaltake Core P5 TG V2 Black Edition: корпус для эффектной игровой системы

В компьютере можно задействовать в общей сложности до шести накопителей в форм-факторе 3,5 или 2,5 дюйма, а также до восьми карт расширения. Ограничение по длине дискретных графических ускорителей — 320 мм.

Thermaltake Core P5 TG V2 Black Edition: корпус для эффектной игровой системы

Модель Core P5 TG V2 Black Edition поддерживает применение воздушной и жидкостной системы охлаждения. Во втором случае возможен монтаж радиаторов формата до 480 мм. Высота процессорного кулера может достигать 180 мм.

На фронтальную панель выведены гнёзда для наушников и микрофона, а также четыре порта USB 3.0.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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