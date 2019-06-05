Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 официально представят 11 июня

На данный момент компания Xiaomi работает над четвертым поколением фитнес-трекера Mi Band – Xiaomi Mi Band 4. Китайский производитель официально подтвердил, что официальный дебют устройства состоится 11 июня. В сети Weibo был опубликован тизер, с изображением грядущей новинки.

Xiaomi Mi Band 4

Согласно тизерному изображению, Xiaomi Mi Band 4 будет иметь больше функций и более длительное время автономной работы. Но тем не менее фитнес-трекер останется недорогим. Главными особенностями Mi Band 4 станет цветной экран, заменяющий черно-белый дисплей, который использовался в моделях предыдущего поколения. Кроме того, фитнес-браслет будет поддерживать собственный умный голосовой помощник XiaoAI.

Mi Band 4

Согласно предыдущим слухам, Xiaomi Mi Band 4 будет поддерживать Bluetooth 5.0 и поставляться с аккумулятором на 135 мАч. Носимое устройство будет доступно в двух разных версиях – одна с NFC и стандартная версия без NFC. Стоимость версии с NFC составит 499 юаней ($72), тогда как стоимость стандартной версии останется в диапазоне 200-300 юаней ($28-$43).


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