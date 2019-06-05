Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 официально представят 11 июня

На данный момент компания Xiaomi работает над четвертым поколением фитнес-трекера Mi Band – Xiaomi Mi Band 4. Китайский производитель официально подтвердил, что официальный дебют устройства состоится 11 июня. В сети Weibo был опубликован тизер, с изображением грядущей новинки.

Согласно тизерному изображению, Xiaomi Mi Band 4 будет иметь больше функций и более длительное время автономной работы. Но тем не менее фитнес-трекер останется недорогим. Главными особенностями Mi Band 4 станет цветной экран, заменяющий черно-белый дисплей, который использовался в моделях предыдущего поколения. Кроме того, фитнес-браслет будет поддерживать собственный умный голосовой помощник XiaoAI.