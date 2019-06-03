Ecobee анонсировала новый умный термостат New SmartThermostat с голосовым управлением

Компания Ecobee анонсировала новое устройство. Вопреки слухам, утверждавшим, что компания готовит к выходу камеру видеонаблюдения, это новый интеллектуальный термостат SmartThermostat с поддержкой голосового управления и сенсорным ЖК-экраном.

Внешний облик нового термостата New Ecobee SmartThermostat почти не отличается то предыдущей модели ecobee4, за исключением замены пластика на стеклянную отделку корпуса, а также появления цветного сенсорного ЖК-экрана.

Вместе с тем начинка нового устройства Ecobee значительно отличается от предшественника, включая новый четырёхъядерный процессор, двухдиапазонный модуль Wi-Fi и улучшенный Bluetooth, которые помогут использовать новые возможности термостата с учётом добавления функций Alexa Calling, Messaging и Drop-in.

В прежних моделях термостатов Ecobee есть динамики, но New Ecobee SmartThermostat обещает более высокое качество звука, которое сочетается с новой функциональностью Spotify Connect.

Новый умный термостат New Ecobee SmartThermostat уже поступил в продажу по цене $249.



