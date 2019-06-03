Китайский клон AMD Ryzen обнажил лицо на новых фотографиях

Выставка Computex 2019 не обошлась для ряда американских изданий без встречи с серверными процессорами Hygon, которые являются китайскими лицензионными аналогами AMD EPYC. Как мы выяснили, процессоры Hygon в исполнении Socket SP3 могут иметь до 32 ядер с поддержкой многопоточности, а их частота достигает 3,0 ГГц. Позаимствованная у исходных процессоров EPYC инфраструктура, с одной стороны, приводит к зависимости китайских потребителей от американской компании, с другой — упрощает задачу быстрой экспансии «национальных» x86-совместимых процессоров для серверного применения.

В конце недели на страницах форума ChipHell появились подробные фотографии рабочей станции Sugon W330-35, которая использует восьмиядерный процессор Hygon C86 3185, являющийся аналогом AMD Ryzen первого поколения.

Источник изображения: ChipHell, JoyoShare

Система охлаждения процессора Hygon C86 устроена достаточно примитивно, это алюминиевый радиатор с раздвоенными рёбрами, на который устанавливается вентилятор без опознавательных знаков.

Источник изображения: ChipHell, JoyoShare

У радиатора основание цилиндрической формы, судить о наличии медного сердечника из-за слоя термопасты не представляется возможным.

Источник изображения: ChipHell, JoyoShare

Как не раз уже подчёркивалось многими источниками, процессоры Hygon в настольном сегменте используют конструктивное исполнение BGA, подразумевающее монтаж непосредственно на материнскую плату. Для крепления штатной системы охлаждения при помощи четырёх подпружиненных шпилек в печатной плате предусмотрены отверстия.

Источник изображения: ChipHell, JoyoShare

Второй важный момент, имеющий отношение к печатной плате — отдельного кристалла чипсета на ней нет. Это говорит о том, что вся функциональность набора логики встроена в сам процессор. Данное свойство не является уникальным для китайского клона AMD Ryzen, поскольку исходные американские процессоры в исполнении для встраиваемых решений тоже обходятся без чипсета.

Источник изображения: ChipHell, JoyoShare

Изображение самого процессора ничего нового не таит, под маркировкой с указанием модели процессора и его марки располагаются надписи о разработке продукта в китайском городе Ченду и его упаковке в корпус на территории Китая. «Лирическое отступление» на китайском поясняет, что данные процессоры создатели предлагают использовать для «вычислений будущего».

Источник изображения: ChipHell, JoyoShare

Восемь ядер процессора Hygon C86 3185 работают на базовой частоте 3,0 ГГц, поддерживается многопоточность. Структура кеш-памяти позаимствована у американских аналогов, на каждое ядро приходится по 64 Кбайт кеша первого уровня для инструкций и 32 Кбайт кеша для данных, объём кеша второго уровня достигает 512 Кбайт. Разделяемый кеш третьего уровня имеет объём 16 Мбайт.

Источник изображения: ChipHell, JoyoShare

Примечательно, что у процессоров Hygon уникальный идентификатор CPUID, формально, они относятся к 18-му семейству, хотя даже 7-нм процессоры Ryzen третьего поколения относятся к 17-му.

Драйверы для интегрированного в процессор чипсета разрабатывала AMD, как можно судить по снимку экрана из диспетчера устройств Windows 7. Другими словами, придание процессорам Hygon признаков уникальности ограничилось изменением CPUID, а во всём остальном из этих процессоров «торчат уши» продуктов AMD.



