AMD Radeon RX 5000 Navi сохранят блоки GCN, а полноценные ГП RDNA выйдут в 2020 году

В своём выступлении на Computex AMD анонсировала новые графические карты серии Radeon RX 5700, основанные на 7-нм чипе Navi. Компания объявила, что ускорители используют совершенно новую архитектуру RDNA (Radeon DNA), которая станет основой ГП следующего поколения. Но, похоже, новый дизайн чипов по-прежнему имеет некоторое, пусть и небольшое, наследие архитектуры GCN (Graphics Core Next).

Во время анонса AMD сообщила, что в Navi по сравнению с Vega был достигнут 25-процентный прирост в удельной производительности на такт и 50-процентный — на ватт. Некоторые ключевые обновления Navi будут включать:

новый дизайн вычислительных блоков CU;

многоуровневую иерархию кеш-памяти;

оптимизированный графический конвейер;

поддержку GDDR6;

использование интерфейса PCI Express 4.0 на совместимых платформах (в первую очередь, на связке процессоров AMD Ryzen 3000 с системной логикой X570).

AMD подтвердила, что количество потоковых процессоров осталось на уровне 64 шейдера на CU, но каждый CU в Navi будет работать быстрее благодаря повышению количества исполняемых за такт инструкций и общему росту эффективности.

И хотя Navi с самого начала описывается производителем как совершенно новая архитектура, ресурс Sweclockers сообщает, что масса вычислительных блоков в ней перекочевала из GCN. По их словам, архитектура GCN существует уже почти десять лет, и AMD провела огромную работу по оптимизации множества игр под GCN, которые в случае совершенно новой архитектуры попросту не будут работать. В результате якобы ускорители Navi являются своеобразными гибридами между RDNA и GCN. Но AMD действительно готовит запуск следующих ГП для энтузиастов (по слухам — Navi 20), которые будут опираться уже в полной мере на RDNA. Грядущие ускорители AMD Radeon RX 5700 (назовём их Navi 10) нацелены на самый массовый сегмент видеокарт стоимостью менее $500, а вот Navi 20 предназначаются энтузиастам и заменят в этом качестве Radeon VII.

Тем временем такие компании, как ASRock, уже демонстрируют внешний вид своих будущих ускорителей на базе Radeon RX 5700 Navi. Согласно внутренним тестам AMD, видеокарты Radeon RX 5700 смогут обойти NVIDIA GeForce RTX 2070. Выйдут они как минимум в двух вариантах: 225 Вт по цене $499 и 180-Вт по цене $399.



