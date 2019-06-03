Lenovo показала мобильную рабочую станцию ThinkPad P53

Компания Lenovo анонсировала новый мобильный компьютер ThinkPad P53, созданный для профессионалов и заточенный далеко не под игры. Это топовое решение для работы с графикой и инженерным софтом всех мастей, что отражено в его начинке.



Главная фишка ThinkPad P53 – это профессиональная видеокарта Nvidia Quadro RTX 5000 с поддержкой трассировки лучей и других новомодных примочек. Она выводит картинку на OLED-экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением Ultra HD или 4К, это намного более мощная карта в сравнении с Quadro P3200, которая стоит в ранее выпущенном ноутбуке ThinkPad P52.



Лэптоп оборудован процессором Intel Core поколения Coffee Lake-R с восемью ядрами внутри, до 128 Гб оперативной памяти (есть возможность самостоятельной установки до 4 планок DDR4), а также SSD неизвестной емкости с интерфейсом М.2. При желании ThinkPad P53 можно купить с экраном IPS и разрешением Full HD – это заметно снизит его стоимость, которая, увы, пока не названа. Релиз ThinkPad P53 ожидается уже этим летом, и вместе с ним выйдет 17-дюймовый ноутбук ThinkPad P73 со схожей аппаратной базой.