Lenovo показала мобильную рабочую станцию ThinkPad P53

Компания Lenovo анонсировала новый мобильный компьютер ThinkPad P53, созданный для профессионалов и заточенный далеко не под игры. Это топовое решение для работы с графикой и инженерным софтом всех мастей, что отражено в его начинке.

Главная фишка ThinkPad P53 – это профессиональная видеокарта Nvidia Quadro RTX 5000 с поддержкой трассировки лучей и других новомодных примочек. Она выводит картинку на OLED-экран с диагональю 15,6 дюйма и разрешением Ultra HD или 4К, это намного более мощная карта в сравнении с Quadro P3200, которая стоит в ранее выпущенном ноутбуке ThinkPad P52.

Лэптоп оборудован процессором Intel Core поколения Coffee Lake-R с восемью ядрами внутри, до 128 Гб оперативной памяти (есть возможность самостоятельной установки до 4 планок DDR4), а также SSD неизвестной емкости с интерфейсом М.2. При желании ThinkPad P53 можно купить с экраном IPS и разрешением Full HD – это заметно снизит его стоимость, которая, увы, пока не названа. Релиз ThinkPad P53 ожидается уже этим летом, и вместе с ним выйдет 17-дюймовый ноутбук ThinkPad P73 со схожей аппаратной базой.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
RedmiBook 14 – новый доступный ноутбук от XiaomiRedmiBook 14 – новый доступный ноутбук от Xiaomi
HP Envy Wood: линейка ноутбуков с деревянными корпусамиHP Envy Wood: линейка ноутбуков с деревянными корпусами
Энергопотребление двух версий AMD Radeon RX 5700 Navi составляет 225 Вт и 180 ВтЭнергопотребление двух версий AMD Radeon RX 5700 Navi составляет 225 Вт и 180 Вт
Электронные блокноты станут новой точкой роста E InkЭлектронные блокноты станут новой точкой роста E Ink
Rokid Vision: AR-очки, работающие со смартфонами и ноутбукамиRokid Vision: AR-очки, работающие со смартфонами и ноутбуками
Блок рекламы


Похожие новости
Intel показала футуристический игровой ноутбукIntel показала футуристический игровой ноутбук
NVIDIA показала видеокарты Quadro RTX с архитектурой Turing и памятью GDDR6NVIDIA показала видеокарты Quadro RTX с архитектурой Turing и памятью GDDR6
Lenovo готовит первый в мире ноутбук на Windows с поддержкой 5GLenovo готовит первый в мире ноутбук на Windows с поддержкой 5G
Lenovo представила сверхкомпактные неттопы ThinkCentre Nano M90nLenovo представила сверхкомпактные неттопы ThinkCentre Nano M90n
Lenovo представила AR-гарнитуру ThinkReality A6Lenovo представила AR-гарнитуру ThinkReality A6
Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраномLenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
Lenovo представила тонкие ноутбуки ThinkBook S и мощный ThinkPad X1 Extreme второго поколенияLenovo представила тонкие ноутбуки ThinkBook S и мощный ThinkPad X1 Extreme второго поколения
Ноутбуки Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 получили процессоры AMD Ryzen ProНоутбуки Lenovo ThinkPad T495, T495s и X395 получили процессоры AMD Ryzen Pro
Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook SLenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S
Intel показала дискретную видеокарту и анонсировала мобильные Coffee Lake RefreshIntel показала дискретную видеокарту и анонсировала мобильные Coffee Lake Refresh
Последние новости
Подгружаем последние новости