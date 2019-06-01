Computex 2019: корпус Cooler Master MasterCase H100 для компактного ПК

Компания Cooler Master, как и ожидалось, представила в рамках выставки Computex 2019 компьютерный корпус MasterCase H100, выполненный в небольшом форм-факторе.

Новинка рассчитана на установку материнских плат типоразмера mini-ITX. Во фронтальной части размещён большой 200-миллиметровый вентилятор с многоцветной RGB-подсветкой.

Корпус имеет перфорацию, что улучшает циркуляцию воздуха и способствует более эффективному охлаждению внутренних компонентов. На интерфейсной панели располагаются гнёзда для наушников и микрофона, а также два стандартных порта USB Type-A.

Система на базе корпуса MasterCase H100 может быть оборудована полноразмерным блоком питания ATX.

Новинка подходит для формирования компактных игровых компьютеров и домашних мультимедийных центров. Пользователи смогут установить дискретный графический ускоритель и накопитель типоразмера 2,5 дюйма.

В продажу модель Cooler Master MasterCase H100 поступит в июле нынешнего года по ориентировочной цене 60 долларов США .



