Computex 2019: корпус Thermaltake A700 Aluminum Tempered Glass Edition формата Full Tower

Computex 2019: корпус Thermaltake A700 Aluminum Tempered Glass Edition формата Full Tower

Компания Thermaltake в рамках выставки Computex 2019 анонсировала компьютерный корпус A700 Aluminum Tempered Glass Edition.

Новинка предназначена для формирования настольных систем игрового уровня с элегантным обликом. Фронтальная панель выполнена из алюминия. Боковые стенки изготовлены из закалённого стекла толщиной 5 мм.

Кроме того, анонсирован корпус A500 Aluminum Tempered Glass Edition, который получил панели из закалённого стекла толщиной 4 мм.

Computex 2019: корпус Thermaltake A700 Aluminum Tempered Glass Edition формата Full Tower

Модель A700 Aluminum Tempered Glass Edition, выполненная в формате Full Tower, допускает установку процессорных кулеров высотой до 200 мм. Длина дискретных графических ускорителей может достигать 410 мм.

Версия A500 Aluminum Tempered Glass Edition позволяет применять процессорные охладители высотой до 160 мм. Ограничение по длине видеокарты составляет 420 мм.

В обоих случаях могут применяться блоки питания длиной до 220 мм.

Computex 2019: корпус Thermaltake A700 Aluminum Tempered Glass Edition формата Full Tower

Кроме того, на выставке Computex 2019 компания Thermaltake демонстрирует компьютерный стол Level 20 RGB BattleStation, наделённый подсветкой. Подробно об этом продукте можно узнать в нашем материале.

Наконец, представлены модули оперативной памяти Toughram RGB DDR4. Эти изделия для игровых компьютеров будут доступны в версиях с частотой 3000, 3200 и 3600 МГц.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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