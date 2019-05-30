Intel прекращает поставки процессоров Skylake-X: дорогу Cascade Lake-X!

Intel прекращает поставки процессоров Skylake-X: дорогу Cascade Lake-X!

Процессоры семейства Cascade Lake-X будут представлены осенью этого года — это подтвердила на Computex 2019 компания Intel, отказавшись вдаваться в дополнительные подробности вроде технических характеристик и способности работать в существующих материнских платах. Грегори Брайант (Gregory Bryant) сухо заявил, что новые процессоры поднимут уровень производительности, и предложат возможность работать с увеличенным объёмом памяти. Значит, пора расчищать дорогу новым моделям класса HEDT, а её сейчас в официальном прайс-листе загромождают процессоры двух поколений семейства Skylake-X, и от первого компания Intel уже готова избавиться.

На этой неделе производитель распространил традиционное уведомление, в котором сообщалось о попадании процессоров Core X поколения Skylake-X под действие программы по прекращению поставок. Причина такого решения звучит стандартно: «спрос сместился в сторону других продуктов Intel». Заказать упраздняемые процессоры можно до 27 декабря текущего года, а последняя партия будет отгружена 5 декабря следующего года. Разумеется, в таких случаях все перечисленные процессоры можно будет найти в рознице на протяжении нескольких лет, потому что запасы не истощатся моментально.

Intel прекращает поставки процессоров Skylake-X: дорогу Cascade Lake-X!

Процессоры Skylake-X первого поколения выводились на рынок в период со второго по третий кварталы 2017 года. В четвёртом квартале 2018 года их заменили процессоры серии Skylake-X Refresh, чей индекс модели начинается с девятки. Новые процессоры предложили «равноправие» по количеству поддерживаемых линий PCI Express 3.0 среди всех моделей, увеличили объём кеш-памяти третьего уровня, а также подняли тактовые частоты относительно предшественников. Кроме того, у процессоров новой серии под крышкой появился припой вместо прежнего пластичного термоинтерфейса, что при наличии свободного множителя облегчало задачу любителям разгона. До сих пор оба поколения Skylake-X мирно уживались в прайс-листе Intel, но теперь в нём останутся только более новые модели серии 9000. И уже они будут делить прайс-лист с будущими Cascade Lake-X, которые выйдут осенью.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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