Анонсирован смарт-дисплей Amazon Echo Show 5 по цене $90

Компания Amazon представила новый смарт-дисплей третьего поколения Echo Show 5 с голосовым ассистентом Alexa. Новинка имеет компактные габариты, диагональ её дисплея составляет всего 5,5 дюйма, а цена равна $90.

Напомним, что вышедшая осенью прошлого года модель Amazon Echo Show второго поколения оснащена 10,1-дюймовым экраном.

«После того как мы запустили первое устройство Echo Show, клиенты говорили нам, что им нравится просить Alexa показать им разные вещи, будь то рецепт бананового хлеба, список покупок или музыкальные тексты. С Echo Show 5 для клиентов стало ещё проще добавлять умные дисплеи в каждую комнату своего дома», — сказал Том Тейлор (Tom Taylor), старший вице-президент Amazon Alexa.

По его словам, компактный форм-фактор устройства идеально подходит для тумбочки или письменного стола, плюс оно оснащено затвором у HD-камеры для обеспечения приватности и новыми функциями конфиденциальности Alexa для ещё большего контроля.

Пользователь Echo Show 5 теперь будет иметь возможность удалять голосовые записи, просто сказав «Alexa, удалите всё, что я говорил сегодня». У устройства имеется кнопка для отключения микрофона, камеры и прослушивания голосовым помощником Alexa.

Помимо всех обычных атрибутов Amazon Echo, Echo Show будет поставляться с новой панелью управления умным домом, которая позволит выводить на экран элементы управления устройствами умного дома, такими как термостаты, камеры наблюдения, дверные звонки и т. д.

Смарт-дисплей Amazon Echo 5 доступен с сегодняшнего дня для предварительного заказа на сайте Amazon, цвет корпуса — белый и чёрный.

Устройство будет поставляться в следующем месяце в США , Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию , Японию, Канаду, Новую Зеландию и Австралию. В июле его можно будет купить в Индии. Сроки начала поставок в Мексику пока неизвестны.



