Электронные блокноты станут новой точкой роста E Ink

Как и многие другие большие и маленькие тайваньские компании, производитель «бумагоподобных» экранов компания E Ink Holdings отметилась стендом на выставке Computex 2019. К сожалению для компании и поклонников дисплеев E Ink, эра букридеров склонилась к закату. Новой точкой роста, относительно которой E Ink испытывает оптимизм, должны стать электронные блокноты (e-notebook). Впрочем, тема двухэкранных решений в виде ноутбуков и планшетов с вспомогательным дисплеем E Ink тоже находит отклик в сердцах разработчиков.

Продукция E Ink на Computex 2019 (Shihmin Fu, Digitimes, May 2019)

По словам представителей E Ink, на которых ссылается тайваньский интернет-ресурс DigiTimes, в образовательной среде, в бизнесе и со стороны обычных потребителей наблюдается рост интереса к электронным блокнотам. Ряд компаний, включая reMarkable, Sony, iFLYTEK, Supernote и Onyx International, уже выпускают на рынок фирменные решения в виде электронных блокнотов с экранами E Ink. У самой E Ink также есть 13,3-дюймовое решение для проведения безбумажных конференций и портфель разработок в этой области будет только увеличиваться. На стенде компании на Computex можно было увидеть электронный блокнот для записей.

Электронные блокноты Fujitsu (в оригинале — Sony)

В настоящий момент снижение интереса к букридерам компания начинает компенсировать интересом к электронным ценникам с дисплеями E Ink. Клиенты компании из США , Европы, Китая и Японии в первом квартале 2019 года заметно увеличили закупки этой продукции. В частности, вместе с партнёром компанией SES-imagotag начаты поставки ценников с E Ink в японскую торговую сеть Bic Camera. Этот и другие заказы ценников в годовом сравнении увеличили чистую прибыль E Ink в первом квартале в 9,6 раза или до $13,89 млн (438 млн новых тайваньских долларов). Показатель выручки на одну акцию E Ink за год вырос с 0,04 новых тайваньских долларов до 0,39. Нас, как потребителей, не может не радовать оптимизм и хорошие финансовые показатели E Ink. Компания имеет уникальные и интересные разработки, которые «невидимая рука рынка» походя способна выбросить на свалку истории.



