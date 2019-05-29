Intel показала футуристический игровой ноутбук

На выставке Computex 2019 компания Intel продемонстрировала прототип игрового лэптопа, который оснащен двумя дисплеями.

Intel Honeycomb Glacier имеет два экрана, которые соединяются между собой двумя шарнирами. Диагональ основного дисплея равна 15,6 дюймов разрешение – Full HD. Диагональ дополнительного дисплея – 12,3 дюймов, разрешение – 1920?720 пикселей. Дополнительный экран занимает место верхней крышки корпуса, а к его краю крепится основной монитор. Конструкция удерживается с помощью специального механизма под любым необходимым углом.

На основном дисплее отображается видеоигра, а дополнительный экран может использоваться для управления, отображения дополнительной информации, быстрого доступа к различным опциям и настройкам, либо же для работы с приложениями.

Что касается спецификаций, то Intel Honeycomb Glacier получит 8-ядерный процессор Intel CPU оснастят трекером Tobii для отслеживания направления взгляда геймера, который позволяет мгновенно переключить фокус на дополнительный экран ноутбука.

Дата официального дебюта Honeycomb Glacier и его стоимость пока неизвестны.