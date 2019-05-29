Intel показала футуристический игровой ноутбук

На выставке Computex 2019 компания Intel продемонстрировала прототип игрового лэптопа, который оснащен двумя дисплеями.

Intel Honeycomb Glacier

Intel Honeycomb Glacier имеет два экрана, которые соединяются между собой двумя шарнирами. Диагональ основного дисплея равна 15,6 дюймов разрешение – Full HD. Диагональ дополнительного дисплея – 12,3 дюймов, разрешение – 1920?720 пикселей. Дополнительный экран занимает место верхней крышки корпуса, а к его краю крепится основной монитор. Конструкция удерживается с помощью специального механизма под любым необходимым углом.

На основном дисплее отображается видеоигра, а дополнительный экран может использоваться для управления, отображения дополнительной информации, быстрого доступа к различным опциям и настройкам, либо же для работы с приложениями.

Что касается спецификаций, то Intel Honeycomb Glacier получит 8-ядерный процессор Intel CPU оснастят трекером Tobii для отслеживания направления взгляда геймера, который позволяет мгновенно переключить фокус на дополнительный экран ноутбука.

Дата официального дебюта Honeycomb Glacier и его стоимость пока неизвестны.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Intel рассказала о 10-нм процессорах Ice Lake-U с GPU Gen11Intel рассказала о 10-нм процессорах Ice Lake-U с GPU Gen11
ASUS обновила ноутбуки ZenBook и VivoBook, оснастив их вторым экраномASUS обновила ноутбуки ZenBook и VivoBook, оснастив их вторым экраном
Видео: NVIDIA обещает некий суперпродукт GeForceВидео: NVIDIA обещает некий суперпродукт GeForce
В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080
RedmiBook 14 – новый доступный ноутбук от XiaomiRedmiBook 14 – новый доступный ноутбук от Xiaomi
Блок рекламы


Похожие новости
Intel анонсировала мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice LakeIntel анонсировала мобильные процессоры Core 10-го поколения Ice Lake
Dell представила игровые ноутбуки с новым дизайном и железомDell представила игровые ноутбуки с новым дизайном и железом
HP Envy Wood: линейка ноутбуков с деревянными корпусамиHP Envy Wood: линейка ноутбуков с деревянными корпусами
RedmiBook 14 – новый доступный ноутбук от XiaomiRedmiBook 14 – новый доступный ноутбук от Xiaomi
Computex 2019: новые трансформируемые ноутбуки HP EliteBook x360Computex 2019: новые трансформируемые ноутбуки HP EliteBook x360
Intel представила процессоры Core десятого поколения: Ice Lake становятся реальнымиIntel представила процессоры Core десятого поколения: Ice Lake становятся реальными
ASUS обновила ноутбуки ZenBook и VivoBook, оснастив их вторым экраномASUS обновила ноутбуки ZenBook и VivoBook, оснастив их вторым экраном
Процессор Qualcomm Snapdragon 8cx догнал по производительности Intel Core i5Процессор Qualcomm Snapdragon 8cx догнал по производительности Intel Core i5
NVIDIA показала видеокарты Quadro RTX с архитектурой Turing и памятью GDDR6NVIDIA показала видеокарты Quadro RTX с архитектурой Turing и памятью GDDR6
Процессор Intel Core i9-9900KS работает на частоте 5 ГГц при загрузке 8-ми ядерПроцессор Intel Core i9-9900KS работает на частоте 5 ГГц при загрузке 8-ми ядер
Последние новости
Подгружаем последние новости