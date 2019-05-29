Корпус X2 Abkoncore Cronos 710S рассчитан на игровые ПК со строгим обликом
Компания X2 Products расширила ассортимент компьютерных корпусов, анонсировав модель под названием Abkoncore Cronos 710S.
Новинка предназначена для формирования игровых настольных систем со строгим обликом. Изделие выполнено в чёрном цвете, а боковая панель изготовлена из закалённого стекла.
Габариты составляют 214 ? 455 ? 500 мм, вес — приблизительно 7,5 килограмма. Допускается применение материнских плат типоразмера E-ATX.
Внутри есть место для семи карт расширения. Можно задействовать два накопителя типоразмера 3,5 дюйма и до семи устройств хранения данных в форм-факторе 2,5 дюйма.
В нижней части фронтальной панели предусмотрена многоцветная подсветка. На интерфейсную панель выведены два порта USB 3.0, разъём USB 2.0, а также гнёзда для наушников и микрофона.
Приобрести корпус X2 Abkoncore Cronos 710S можно будет по ориентировочной цене 60 евро.
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Hard
29.05.2019 19:12