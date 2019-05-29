Computex 2019: клавиатура ASUS ROG Strix Scope PBT с переключателями Cherry MX

Computex 2019: клавиатура ASUS ROG Strix Scope PBT с переключателями Cherry MX

Компания ASUS анонсировала клавиатуру игрового класса ROG Strix Scope PBT: новинка демонстрируется на выставке Computex 2019, которая в эти дни проходит на Тайване.

Устройство относится к механическому типу. Покупатели смогут выбирать между модификациями с надёжными переключателями Cherry MX Red, Black, Blue, Brown, Silent Red и Speed Silver. Таким образом, игроки смогут подобрать наиболее подходящий для себя вариант.

Computex 2019: клавиатура ASUS ROG Strix Scope PBT с переключателями Cherry MX

Новинка получила кнопку Ctrl увеличенного размера в левой части. Функциональные клавиши могут использоваться для регулировки уровня громкости и быстрого отключения звука.

Клавиатура ASUS ROG Strix Scope PBT, как утверждается, хорошо подходит для шутеров от первого лица (FPS). Предусмотрена функция блокировки клавиши Windows, которая пригодится при запуске игр.

Computex 2019: клавиатура ASUS ROG Strix Scope PBT с переключателями Cherry MX

Новинка имеет исполнение в серо-чёрных тонах, а некоторые кнопки выделены красным цветом.

В продажу клавиатура поступит грядущим летом. Цена модели ROG Strix Scope PBT пока не раскрывается.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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