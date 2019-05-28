Энергопотребление двух версий AMD Radeon RX 5700 Navi составляет 225 Вт и 180 Вт

Энергопотребление двух версий AMD Radeon RX 5700 Navi составляет 225 Вт и 180 Вт

AMD перед открытием выставки Computex 2019 сделала предварительный анонс своих новых видеокарт Navi, после чего стали поступать некоторые подробности об этих долгожданных продуктах. Согласно данным ресурса Wccftech, посетившего стенд ASRock, AMD представит две видеокарты серии Radeon RX 5700, отличающиеся энергопотреблением: TDP более мощной будет 225 Вт, а второй, упрощённой, — 180 Вт.

ASRock показала на своём стенде дизайн трёх видеокарт RX 5700 (две относятся к серии Phantom Gaming line, а третья — к Taichi) — все они используют не эталонную систему охлаждения и включают по два 8-контактных разъёма внешнего питания. Если информация верна, ускорители по их уровню энергопотребления, по сути, будут аналогами Radeon RX 590 (третье поколение архитектуры Polaris), которая отличается энергопотреблением 225 Вт.

Энергопотребление двух версий AMD Radeon RX 5700 Navi составляет 225 Вт и 180 Вт

Энергопотребление двух версий AMD Radeon RX 5700 Navi составляет 225 Вт и 180 Вт

Напомним: Radeon RX 5700 будут первыми картами AMD семейства Navi: они основаны на 7-нм архитектуре RDNA. Площадь кристалла чипа (Navi 10?), который лежит в их основе, составляет примерно 275 мм2. Ускорители RX 5000 также станут первыми продуктами AMD, использующими видеопамять GDDR6. Согласно данным AMD, архитектура RDNA по сравнению с Vega обеспечивает 25-процентный прирост в удельной производительности на такт и 50-процентный прирост в удельной производительности на ватт.

Энергопотребление двух версий AMD Radeon RX 5700 Navi составляет 225 Вт и 180 Вт

По озвученным на презентации цифрам, графическая карта Radeon RX 5700 при сопоставлении с NVIDIA GeForce RTX 2070 в бенчмарке в игре Strange Brigade демонстрирует примерно 10-процентное преимущество. Вероятно, речь в данном случае идёт о 225-Вт видеокарте, а не о более простой 180-Вт. AMD пообещала сообщить больше информации о характеристиках, ценах и производительности Navi на специальном мероприятии Next Horizon Gaming, которое пройдёт в рамках выставки E3 и состоится 10 июня 2019 года.

Энергопотребление двух версий AMD Radeon RX 5700 Navi составляет 225 Вт и 180 Вт


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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