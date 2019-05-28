Dell представила игровые ноутбуки с новым дизайном и железом

Dell представила обновленную версию ноутбуков Alienware M15 и Alienware M17. От своих предшественников новинки отличаются не только более мощной начинкой, но и переработанным внешним видом. Dell также обновила бюджетный игровой ноутбук G3 15.

Alienware M15 и M17

Компания утверждает, что это самые тонкие 15-дюймовые и 17-дюймовые ноутбуки Alienware на сегодняшний день. Вес лэптопов составляет 2,1 кг и 2,6 кг, соответственно. Оба ноутбука поставляются с графическими процессорами серии GeForce GTX 16 и RTX Max-Q от NVIDIA и оснащены OLED-дисплеем с опциями частоты обновления 144 Гц и 240 Гц. Устройства поставляются с процессорами Intel Core 9-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 и до 4 ТБ памяти NVMe.

Поддерживается технология Alienware Cyro-Tech 3.0, включающая в себя толстые тепловые трубки из меди и цинкового сплава для термического дросселирования. Варианты подключения включают 1 Gigabit или 2,5 Gigabit Ethernet от Killer, 802.11ac Wi-Fi с Bluetooth 4.2, Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen 1, HDMI 2.0, mDP и 3,5 мм аудиоразъем. Емкость аккумулятора 76 Вт.

Dell Alienware M15 и Alienware M17 будут доступны в США с 11 июня по стартовой цене $ 1499.

Dell G3 15

Новинка получила 15,6-дюймовый экран с разрешением 1080p и частотой обновления 144 Гц. Дисплей Eyesafe снижает излучение синего света, сохраняя при этом точность цветопередачи. Лэптоп поставляется с процессорами Intel , видеокартой NVIDIA GTX 16-й серии, 32 ГБ ОЗУ, 1 ТБ на SSD-диске. Также имеется 4-зонная клавиатура с подсветкой RGB.