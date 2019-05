HP Envy Wood: линейка ноутбуков с деревянными корпусами

На выставке Computex 2019 компания Hewlett-Packard представила новую линейку ноутбуков Envy Wood. Главной особенностью новинки стала специальная панель из натурального дерева, располагающаяся в зоне под клавиатурой.

В серию вошли несколько моделей лэптопов: Envy 13, Envy 17, Envy x360 13 и Envy x360 15. Новинки будут поставляться в следующих цветовых вариантах: Nightfall Black with Natural Walnut (черный со вставкой из орехового дерева), Ceramic White with White Birch (белая керамика), и Natural Silver with Pale Birch (серебряный с березовыми вставкой). Стоит отметить, что структура древесины будет различаться у всех моделей.

В продаже серия Hewlett-Packard Envy Wood появится осенью текущего года. Стоимость и характеристики лэптопов будут объявлены позже.