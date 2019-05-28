HP Envy Wood: линейка ноутбуков с деревянными корпусами

На выставке Computex 2019 компания Hewlett-Packard представила новую линейку ноутбуков Envy Wood. Главной особенностью новинки стала специальная панель из натурального дерева, располагающаяся в зоне под клавиатурой.

HP Envy Wood

В серию вошли несколько моделей лэптопов: Envy 13, Envy 17, Envy x360 13 и Envy x360 15. Новинки будут поставляться в следующих цветовых вариантах: Nightfall Black with Natural Walnut (черный со вставкой из орехового дерева), Ceramic White with White Birch (белая керамика), и Natural Silver with Pale Birch (серебряный с березовыми вставкой). Стоит отметить, что структура древесины будет различаться у всех моделей.

HP Envy Wood
HP Envy Wood
HP Envy Wood

В продаже серия Hewlett-Packard Envy Wood появится осенью текущего года. Стоимость и характеристики лэптопов будут объявлены позже.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Hard

←+Ctrl+→

Интересные новости
Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15
Intel рассказала о 10-нм процессорах Ice Lake-U с GPU Gen11Intel рассказала о 10-нм процессорах Ice Lake-U с GPU Gen11
ASUS обновила ноутбуки ZenBook и VivoBook, оснастив их вторым экраномASUS обновила ноутбуки ZenBook и VivoBook, оснастив их вторым экраном
Видео: NVIDIA обещает некий суперпродукт GeForceВидео: NVIDIA обещает некий суперпродукт GeForce
В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080В страхе перед Navi компания NVIDIA пытается запатентовать число 3080
Блок рекламы


Похожие новости
AMD Ryzen 3000 – линейка 7-нм процессоров для десктопных ПКAMD Ryzen 3000 – линейка 7-нм процессоров для десктопных ПК
Lenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook SLenovo готовит новое семейство ноутбуков ThinkBook S
Dell пополнила семейство ноутбуков Latitude новыми моделями на базе процессоров Intel Core vPro 8-го поколенияDell пополнила семейство ноутбуков Latitude новыми моделями на базе процессоров Intel Core vPro 8-го поколения
GeForce и Ryzen: дебют новых ноутбуков ASUS TUF GamingGeForce и Ryzen: дебют новых ноутбуков ASUS TUF Gaming
Intel представила процессоры Core 9-го поколения для ноутбуковIntel представила процессоры Core 9-го поколения для ноутбуков
AMD представила APU Ryzen Pro 3000 и Athlon Pro для ноутбуковAMD представила APU Ryzen Pro 3000 и Athlon Pro для ноутбуков
Toshiba вернётся на американский рынок ноутбуков с новыми устройствамиToshiba вернётся на американский рынок ноутбуков с новыми устройствами
Огнеопасно: HP отзывает десятки тысяч аккумуляторов для ноутбуковОгнеопасно: HP отзывает десятки тысяч аккумуляторов для ноутбуков
MWC 2019: Qualcomm представила SoC Snapdragon 8cx с 5G для ноутбуковMWC 2019: Qualcomm представила SoC Snapdragon 8cx с 5G для ноутбуков
NVIDIA выпустила графические процессоры GeForce MX250 и MX230 для ноутбуковNVIDIA выпустила графические процессоры GeForce MX250 и MX230 для ноутбуков
Последние новости
Подгружаем последние новости